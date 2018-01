Dan ultimátum a diputado del PAN por simpatía con Morena  

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La dirigencia deldio un ultimátum al diputado de extracción panistapara que defina si está con ellos o con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Esto luego que aceptara públicamente que en las próximas elecciones apoyará el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.Cortés Sevilla “es un diputado que llega en un acuerdo que se hizo en 2016 con Moisés Jiménez Sánchez, ex dirigente del SNTE en Hidalgo; estos personajes se sumaron a la campaña dely les concedimos ese distrito”, explicó Asael Hernández Cerón, presidente estatal del albiazul.Si bien, agregó, el diputado“hoy está caminado por otro lado y bueno, seremos respetuosos. Lo único que le pedimos es que sea congruente si va a ser una oposición responsable y que no sea solamente un esquirol más”, arremetió.El cambio de simpatía política del diputado local se dio luego que Moisés Jiménez fue nombrado Coordinador Nacional de Estructura y Redes Políticas Sociales de Morena.“En 2016, firmamos documentos para ir en un proyecto mutuo; entiendo la lógica de su grupo político, pero hay que decirle que sea claro y preciso… nosotros entenderemos, el fin no sólo era ir en una coyuntura (elección), sino generar un proyecto a largo plazo”, señaló Hernández Cerón.