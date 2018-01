Miguel Osorio, lastimado, sólo se ve como senador plurinominal: José Guadarrama 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

se vale de sus 45 años de experiencia en la política para intentar romper su propio récord y ser tres veces senador de mayoría, más ahora que el escenario nacional y estatal le favorece según su propio olfato.Rejuvenecido, enfrenta una nueva campaña amparado en un análisis de probabilidades que centra todo a su favor a partir del enojo manifiesto del paisanopor no ser designado candidato presidencial priista.Al secretario de Gobernación, dice conocerlo desde sus inicios y advierte el camino que tomará a lo largo de la entrevista que otorgó a AM Hidalgo. ¿Cuál es el escenario en Hidalgo?El escenario entiene características mucho muy favorables para la coalición, tiene una ventaja, incluso superior al resto del país, indudablemente el encumbramiento de políticos hidalguenses en el actual sexenio y al no lograrse la candidatura de Osorio, entra en una fractura, en una división de carácter nacional que también se refleja en el estado.Entonces la situación de buscar un candidato a presidente de la república y un candidato a jefe de gobierno de personas que no pertenecen al, hablan de la situación muy deplorable que tiene el PRI y de la cual no está ajena elYo participe en 2006 como candidato a senador y se dieron condiciones para que ganara por primera vez a través de la oposición, hoy las condiciones son infinitamente superiores.¿Por qué?Porque existe un grave debilitamiento y aquíenno tiene el despunte que tendría en otras entidades como, y entonces eso nos permite que aquí entreguemos buenas cuentas a quien encabeza la alianza, que seguramente será, y entonces ganaremos posiciones también para las cámaras federales y estatales. Creo que como nunca hay una gran opción para la oposición.¿Cuándo se confirma que Miguel Osorio no será candidato del PRI, sí se observa una escisión, una fractura interna en el PRI, que tanto les va a costar?Yo creo que mucho, porque dentro de la ortodoxia priista el mejor candidato que tenía erade acuerdo al resultado de las encuestas, evidentemente el no respetar la parte histórica de la ortodoxia de la nominación del candidato del PRI y dentro de la propia ortodoxia el presidente decide sobre una persona que no es del PRI. Si golpea a los priistas y al más encumbrado que esy sin duda es evidente la foto de una inconformidad, de una situación que no está muy acorde y lo primero es el que gran promotor y gran encausado del, hoy se ve con López Obrador, el extremo radical y entonces habla de que en elhay problema y se puede reflejar en todo el país, pero en donde más de verá es en Hidalgo.¿Esta inconformidad si baja a las estructuras o sólo se queda en la cúpula?Sí, claro, indudablemente. Primero le pegan a su líder que es Miguel Osorio y la clase política que se ha venido formando en los últimos veinte años al lado de, claro que lo resiente y también habrá situaciones que los desmarquen y estén creando condiciones para la oposición. En lo particular, mi cercanía --pese a que llevo más de veinte años fuera del-- yo nunca he dejado el contacto con el priista de píe, con el priista que tiene un liderazgo, nunca he creado alguna deferencia, son amigos entonces estoy convencido que bajo estas circunstancias muchos van a caminar con nosotros.¿Sí ve a Miguel Osorio en rebeldía?JGM.- Yo creo queen la disciplina priista, hará lo que hizo, tomarse una foto con el señor presidente y casi atropellándose el vocero de la Presidencia, publicó la foto para mostrar que no hay división. Esa es la lectura fotográfica, pero la lectura real es otra.¿Hay, entonces, preocupación?La hay porquereclamó su espacio de participación, porque entonces el entró a una contienda en donde hay reglas y él mostró que las encuestas lo ponían como ganador y en cambio ponen a un candidato que ni siquiera es del PRI, entonces por duro que esté el cuero, si lastima.¿Usted lo conoce políticamente y en algún momento hasta en lo personal, considera que se quede quieto, que sea un observador en la próxima contienda, que no tenga un papel activo?Él tiene una actividad comoy si así lo dispone el presidente terminará, pero no hay en el escenario ninguna posibilidad de participación a menos que sea considerado en la lista para senadores por la vía plurinominal.¿En caso de buscar la senaduría a través de voto directo, que tan difícil sería la contienda para usted?Para mí, tendría un buen efecto, tal como lo dije en 2006, bienvenidoporque ya todos lo conocen a él y me conocen a mí. Y que ha hecho elen este estado, y entonces, en ese escenario no quiero escoger porque no me toca a mí, a quien sea la vamos a ganar.¿Lo ve terminar su encomienda en Gobernación?Lo veo en la formalidad del encargo en gobierno, pero probablemente por la vía política, por la vía de la lista lo lleven a una plurinominal, porque no sé si todavía tenga oportunidad. Quién sabe si ya traiga su acuerdo.Que acuerdo alcanzaría para cambiarlo por la candidatura a la Presidencia?Yo creo que podría ser la vía que usaron conen una cámara yen otra, podría ser el liderazgo en una cámara. Eso podría ser el paliativo..- ¿Cómo ve usted a José Antonio Meade?Yo lo veo ubicado en la tercera posición. No alcanzará ni siquiera aque quedará en segundo lugar.