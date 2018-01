En vacaciones, incrementan accidentes automovilísticos 

Publicidad

Durante las fiestas decembrinas disminuyó la venta de pirotecnia derivado de una supervisión que realizó personal de la Sedena a la zona; mientras que los accidentes automovilísticos aumentaron hasta el triple, informó Martín López director de Protección CivilEn entrevista, el funcionario relató a AM Hidalgo que regularmente atienden uno o dos accidentes viales en sábado y domingo; sin embargo, durante el período vacacional se han suscitado hasta seis altercados, la mayoría son impactos menores.Las principales causas son la ingesta de, por lo que recalcó la importancia de no manejar cansados ni combinar el consumo de bebidas embriagantes con el volante.En cuanto a la venta de cohetes, señaló que esta temporada sólo se permitió la venta de luces; sin embargo, no han decomisado material explosivo, ya que a mediados de diciembre la Secretaría de larealizó recorrido por la zona para retirar la pirotecnia y parece que eso asustó a los vendedores, dijo."Anteriormente se veían en cualquier esquina o negocio la venta de artefactos pirotécnicos, pero este año no, porque entró la Sedena y al parecer también personal de laa hacer los recorridos" manifestó.Finalmente, refirió que tampoco han detectado polvorines clandestinos ni existen permisos actuales para su colocación en