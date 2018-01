Ser fiera 'es un desafío', dice Cecchini

Publicidad



» Cada vez que arranca un campeonato tienes la idea de lograr algo importante, para mi no es un retroceso (venir a León), es un desafío importante.«

A partir del Clausura 2018, en León, Emanuel Cecchini vivirá su segunda experiencia laboral fuera de su natal Argentina, misma que el mediocampista cataloga como un desafío importante en su todavía corta carrera futbolística.“Con la de sumar minutos que acá no he tenido, con muchas ganas de poder empezar a jugar que es lo que vengo buscando”“Por ahora no he podido hablar con nadie, pero sé que mi representante Maxi (Insúa) había estado hablando con Boselli que tiene el número, así que me pasaron buenas referencias del club. Eso me ayudó a definirme por León”“Me gusta mucho jugar de doble cinco, con más libertad de llegar al área, eso es lo que había venido haciendo en Banfield, esa clase de jugador. Espero adaptarme rápido a la Liga, sé que es competitiva y me hace mucha ilusión.No sé si el estilo me vaya a ayudar, quisiera adaptarme lo más rápido posible, sé que es un juego donde hay más espacio, cada liga es distinta”“Creo que la confianza hace que uno rinda mejor, espero poder llegar rápido al club, adaptarme a los compañeros, retener la idea del director técnico. Saber que creen que soy un jugador de calidad me da mucha confianza y me hace llegar con más ganas todavía”“Cada vez que arranca un campeonato tienes la idea de lograr algo importante, lo primero es llegar al equipo rápido para tratar de coneguir algo representativo”“No lo veo como un retroceso, yo veo esta salida con la necesidad de sumar minutos, soy joven todavía y tengo que sumar la mayor cantidad de minutos. Es un desafío importante para mí.”