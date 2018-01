Pide Iglesia evitar las supersticiones

Publicidad

En la primera misa del año celebrada en la Catedral Basílica de Nuestra Madre Santísima de La Luz, el arzobispo de León, monseñor Alfonso Cortés Contreras, invitó a los católicos a no creer en supersticiones ni en “las buenas vibras” sino en la bendición de Dios.Durante su homilía ante cientos de fieles que llenaron el recinto religioso hasta el atrio, no mencionó los temas de la inseguridad ni la violencia, se limitó a pedir a los presentes fortalecer su fe contemplando el rostro de Jesús, tener devoción a la Virgen María y pensar que “Dios proveerá”.“La justicia y la paz son el rostro de Jesús y por eso la Iglesia celebra a María, madre de Dios, al principio del año, para no desconectarla, como muchas devociones la han desconectado de Jesucristo. Lo primero que ve una madre al tener a su hijo que nace, es el rostro, no le ve los pies, las manos, por eso es tan importante conocer las escrituras. María santísima acogió la palabra de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo”, señaló el Arzobisopo.El Prelado criticó a los protestantes y a las sectas que veneran a Jesucristo, pero sin María.“Sin María la Iglesia no es iglesia, hagan de cuenta que quieran explicar una familia sin la mamá, nada más el papá y los hijos, eso no es familia”, manifestó.El Arzobispo exhortó a que en este nuevo comienzo la gente no se encomiende a amuletos, energías u otras deidades.“Eso no entra con nostros, aún cuando hoy lo venden por todos lados. La verdadera fe es creer en la bendición de Dios e imitar a María en ese camino espiritual”, dijo.Finalmente deseó un buen año y bendijo algunas velas, rosarios y demás pertenencias que los fieles llevaron a esta misa de inicio de año.“Que Dios, fuente y origen de toda bendición les conceda su gracia, los bendiga y los guarde sanos y salvos durante todo este año, que lños conserve integros en la fe, inconmoviblesen la esperanza y perseverantes hasta el fin con santa paciencia en la caridad. Que Dios disponga su paz en sus días y trabajos, escuche siempre sus oraciones y los lleve felizmente a la vida eterna. Que tengan un feliz año”, concluyó.