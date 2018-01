Santiago, el primer bebé de Año Nuevo

Publicidad

Con excelente salud, y a tan sólo unos segundos de que iniciara el 2018, en el Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, nació Santiago Manuel, el primer bebé guanajuatense del año.El pequeño, recibido por la doctora Dalila Rocío López González a través de una cesárea, pesó tres kilos y medio, y midió 52 centímetros.“Es una paciente secundigesta, o sea, es su segundo embarazo, el anterior fue un parto normal, y éste fue una cesárea. Fue la cesárea por un embarazo de término, de 38 semanas. Ésa fue la indicación de la cesárea: no tenía trabajo de parto, por eso fue la cesárea, para no someterla a un trabajo de parto prolongado”, explicó el doctor Damaso Rizo Rizo, encargado de guardia en el Hospital Materno Infantil.Marta Patricia Serrano Martínez, la madre del bebé, se mostró feliz de iniciar el año de una manera tan especial, pues aunque esperaba que su segundo hijo naciera a finales de diciembre, no imaginó que el suyo fuera el primer alumbramiento del año.“Estoy muy feliz de poder iniciar el año así, con bebé nuevo (...) Me habían dicho que esperara a finales de diciembre, pero no imaginé que fuera a ser el primero del año. Yo hubiera querido que fuera antes, pero pues como no faltan las urgencias, pues me espero”, dijo Marta Patricia.Acompañada de sus hermanos, esposo e hijo, Marta Patricia llegó al hospital desde la noche del sábado pasado, cuando tras una revisión se determinó que permaneciera en las instalaciones a la espera de su ingreso al quirófano.Sin embargo, la aparición de otras urgencias llevó a la paciente a esperar la programación de su cesárea hasta la noche del domingo, a sólo unos minutos de que concluyera el año.Santiago Manuel es el nombre que en próximos días recibirá el bebé, en recuerdo al fallecido hermano menor de su madre, a quien pidió su intercesión para que todo saliera bien.“Gracias a Dios me siento bien, ya ves que unas se sienten mal cuando les hacen la cesaárea y pues yo pude ya ir al baño, o andar caminando, pero todo salió bien, le pedí mucho a Dios, a la Virgen de San Juan, y a un hermano que falleció en abril, yo lo puse en sus manos de él, que donde quiera que estuviera me ayudara”, dijo Marta Patricia.