Se dispara costo de terrenos en León

En menos de 20 años, el valor de los terrenos de León se multiplicó ante la gran demanda y especulación de los predios.El presidente del Colegio de Notarios de León, Jorge Arturo Zepeda Orozco, señaló que la zona más cara de la ciudad es la Zona Piel, donde el metro cuadrado se llega cotizar hasta 20 mil pesos.“Hace 20 años, cuando había lotes baldíos en esa zona, el metro cuadrado se cotizaba a mil pesos, ahora ya no hay terreno disponible y sí mucha demanda de espacio, por lo que se llega a cotizar hasta 20 mil pesos”, dijo el fedatario.Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar Muñoz, y propietario del Hotel Roma que se localiza en la Zona Piel, mencionó que se tiene un registro oficial de 3 mil 500 miniestablecimientos de todo tipo de artículos de piel en ese sector.“Es una zona muy cotizada. Por locales comerciales de apenas nueve metros cuadrados piden un millón de pesos”, mencionó el empresario.José Guadalupe Montalvo, locatario de la calle Taxco, manifestó que por esos pequeños terrenos de nueve metros cuadrados piden hasta 12 mil pesos de renta, o locales más grandes, de 20 metros cuadrados, hasta 25 ó 30 mil pesos.“¿Cuánto tienes que vender para poder pagar esas rentas? Hay mucha competencia y hay compañeros que no llegan a vender un solo par de calzado en todo un día”, dijo el comerciante.Moisés Martínez Aceves, comerciante, manifestó que en la zona se pagan por esos pequeños locales entre 15 y 40 mil pesos de renta.“Todo depende de la ubicación del local. Los más cotizados son los que están sobre la avenida Hilario Medina, o sobre la calle La Luz, pues es donde hay más tránsito de personas. Los de menor costo son los que se localizan en los interiores de los tianguis comerciales como el de CTM, Granaditas”, agregó el vendedor.El presidente del Colegio de Notarios de León señaló que otra de las zonas de mayor plusvalía son los fraccionamientos del Campestre.“Los servicios que hay en la zona le han dado una gran plusvalía. Los centros comerciales, como es Plaza Mayor, los servicios turísticos, como Parque Metropolitano, han generado que haya fraccionamientos que se cotizan en 3 ó 4 mil pesos el metro cuadrado. De 10 años a la fecha en esa zona se ha multiplicado el valor de vivienda y terrenos por la gran demanda que tiene”, señaló Zepeda Orozco.El ingeniero Elías Uribe Longoria, perito valuador y dirigente del Colegio de Maestros en Valuación de León A.C, afirmó que de cuatro años a la fecha la plusvalía de terrenos y viviendas en León se ha disparado ante la demanda que hay.“Pero creo que ya se está exagerando. En la Zona Centro hay terrenos que te llegan a costar 10 mil pesos metro cuadrado, lo mismo que en la zona del Campestre, o en el bulevar Aeropuerto, en la zona de los outlets, donde se cotiza hasta en 8 mil”, dijo el profesionista valuador.Culpó por el encarecimiento de los terrenos a los comisionistas, que como intermediarios obtienen lucrosas comisiones con la venta de los terrenos.“Sí hay demanda, pero se están sobrevaluando terrenos. En la Zona Centro hay muchas casas que se están cayendo porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no lo permite, muchas de las cuales tienen fondos de terrenos, corrales, como eran las casa antiguas, y donde no se puede construir”, comentó Uribe Longoria.El dirigente del Colegio de Maestros en Valuación de León señaló que también se ha disparado el valor de los terrenos en el bulevar Aeropuerto, sobre la carretera, donde hace 10 años el metro cuadrado tenía un costo de 200 pesos y ahora se cotiza hasta 3 mil pesos.“Hace 10 años compré un terreno de una hectárea cerca de Puerta Milenio en 2 millones de pesos. La pasada administración me cotizó a mil 300 metro cuadrado el valor fiscal, y hay quien ofrece 3 mil pesos el metro cuadrado”, señaló Rafael Hernández, empresario.El pasado 27 de noviembre am publicó que el Grupo Gicsa canceló el proyecto de construir un centro comercial en León, denominado La Explanada León, con una inversión de 7 mil millones de pesos.Se construiría en el bulevar Aeropuerto, poco antes de llegar al puente de la Puerta Milenio, de León hacia Silao, en un terreno de 14 hectáreas, que ahora están vendiendo en 413 millones de pesos (2 mil 950 pesos el metro cuadrado) por Teresa de Vela, Bienes Raíces.“Terreno con frente a blvd. Aeropuerto 300 mts. fondo 470 superficie 139, 477.00 mts. precio por m2 $2,950.00”, es la oferta que se describe entre los terrenos que ofrece Teresa de Vela.