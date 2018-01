Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cifra espor ciento mayor a la de 2016 y duplica la de 2015, según datos delLos crímenes violentos tuvieron lugar endel País en. Sólo enLos estados que reportaron un incremento crítico de homicidios fueron Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.Junto a, lonas, cartones, papeles o en los restos de las víctimas. La mayoría contenía amenazas, advertencias o exigencias, o denuncias de colusión entre autoridades.Los cuerpos fueron hallados en calles, avenidas, carreteras federales y estatales, caminos vecinales, brechas de terracería, barrancos, terrenos baldíos, ríos, canales, lagos, domicilios particulares, plazas públicas, autos, cajuelas, tambos, hieleras, metidos en bolsas de plástico, envueltos en cobijas, colgados de puentes en la vía pública.Entre los muertos estánen funciones: de Tepexco y Huitzilan, en Puebla; Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Ixtlahuacán, Colima; Paracho, Michoacán; San Pedro Pochutla, Oaxaca; Bochil, Chiapas, y apenas este jueves 28, de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero.También fue asesinado el Alcalde electo de Hidalgotitlán, Veracruz.Otras víctimas de esta violencia fueron, estatales y federales; 10 elementos de la Sedena, algunos de los cuales no estaban en servicio, y 10 integrantes de la Marina.Además de los Alcaldes, otrasinvolucradas en actividades políticas fueron ejecutadas, entre ellas candidatos, ex Alcaldes, dirigentes partidistas, regidores o activistas de organizaciones no gubernamentales.En, los cuerpos fueron hallados con algún signo de tortura; las manos amarradas, los ojos vendados, con golpes en el cuerpo y en la cara, desollados, sin globos oculares, con alguna o todas la extremidades cercenadas, decapitados o colgados.