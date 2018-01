Deteriora aire la pirotecnia

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La intensa quema de pirotecnia en Celaya durante las primeras horas del año provocó el deterioro en la calidad del aire que se registró como no satisfactoria.Desde la noche del 31 de diciembre, comenzaron a registrarse altos niveles de contaminación de partículas menores a las 10 micras, principalmente en el norte de la ciudad.Para las 10 de la noche del domingo, la estación del Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (SEICA), ubicada en Avenida Tecnológico, registró el nivel más alto de contaminación de promedio horario con 483 PM10.Este registro no sólo fue el nivel más alto de contaminación en dicha estación en promedio horario en las últimas horas, sino que fue el segundo más alto en todo 2016, casi a la par del registrado la media noche del 25 de mayo pasado, según datos históricos del SEICA.Durante las primeras horas del año, los niveles de PM10 en el norte de la ciudad se elevaron hasta los 140 en promedio móvil en las estaciones de San Juanico y Avenida Tecnológico.En la estación ubicada en la comandancia de Seguridad Pública en la zona centro, los niveles de PM10 fueron menores, sin embargo, los registros de partículas menores a las 2.5 micras fueron mayores.Según especialistas, las PM2.5 son más dañinas para la salud, especialmente en el sistema respiratorio, por tener mayor tamaño.Las ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora durante el día también ayudaron a tener menor concentración de contaminantes en el aire.No obstante, el Instituto de Ecología del Estado recomienda a través de su portal del SEICA que en caso de tener calidad de aire no satisfactoria, evitar realizar actividades al aire libre, evitar y denunciar cualquier tipo de quemas y reducir el uso del automóvil.Además, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio ha exhortado a denunciar la quema en lotes baldíos al 911 de emergencias, ya que los dueños se pueden hacerse acreedores a multas de hasta 22 mil pesos.