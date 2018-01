Piden intervenga Lemus por tema de rejas en calles

Publicidad



“Ellos se sienten abandonados por el comité y burlados por la autoridad, por lo que ellos deciden poner su reja sin un permiso quitándosela la autoridad a los dos días”, escribieron



“Hemos acudido a Presidencia Municipal en busca de su distinguida persona en varias ocasiones y sólo obtenemos por respuesta que su agenda está llena, no tiene tiempo, mañana te llamo y te confirmo”, lamentan.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia Álamos Oriente, en la ciudad de Celaya, exigieron al alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo su intervención directa en el conflicto que ha dividido a los colonos, debido a la colocación de rejas en sus calles, que pusieron para evitar robos.A través de una carta enviada al Presidente municipal y miembros del Ayuntamiento, el comité de colonos acusa al Municipio de dividir con sus decisiones a los vecinos.Señalaron que el 20 de abril de 2017 se les entregó el documento que dice que Desarrollo Urbano no tiene inconveniente de los accesos controlados junto con un plano con especificaciones de los mismos, con colocación de una pluma, una caseta y vigilante, además de no impedir el paso.Pero argumentaron que la división entre vecinos creció por negar que las calles Búho y Cardenal fueran cerradas, pues ocasionó molestia en los vecinos de esas vialidades.Recriminaron a Ramón Lemus Muñoz Ledo su ausencia para sacar adelante el problema.Sostuvieron que los trabajos de la colocación de acceso controlados se detuvieron por orden de un juez federal, por lo que las casetas de vigilancia y plumas no han sido colocadas.Acusaron que el Presidente municipal ha ignorado a los colonos que han buscado diálogo directo con él, pero son otros funcionarios los que dan la cara.“Esto ha sido desde que usted tomó protesta y para muestra un botón: usted no nos ha recibido, mucho menos escuchado, y le recuerdo esos no fueron acuerdos de campaña”, se lee en la carta sellada por la Secretaría Particular de Ramón Lemus.Las divisiones por desacuerdos entre vecinos respecto a la colocación de rejas en las calles, han llevado al fraccionamiento denominado Retorno de Álamos a presentar una denuncia penal, informó el director Jurídico Ignacio Ramírez Valenzuela.Lo anterior debido a que en una calle de la colonia, un grupo de vecinos colocó una malla ciclónica, como medida de protección.De acuerdo con el funcionario, el Ministerio Público le solicitó al Municipio un informe sobre el caso.Una vez analizado el caso, se determinará si hay un delito por obstrucción a las vías de comunicación, informó el Director Jurídico.Reconoció que se le da seguimiento a otros casos como el de Álamos Oriente, donde hay vecinos a favor y en contra de la colocación de rejas para preservar la seguridad. No así al de Bosques del Sol, donde no se les ha pedido intervención.“De ese, por lo menos a Jurídico no nos ha llegado alguna demanda o petición de informe”, señaló el funcionario.