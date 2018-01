Se mantiene precio de la gasolina

Publicidad



Continuando con el recorrido, al llegar a otra gasolineras en Celaya, el precio es de 16.62 de la verde y roja en 18.32; el despachador externó que no le han comunicado de ningún cambio, los precios son variables en la ciudad, pero con mínima diferencia.

Se había anunciado un aumento al costo de la gasolina para principios de año. Se recorrieron varias gasolineras y se observó que el precio no ha aumentado, y los precios son de diferencias de centavos.En la gasolinera Renacimiento, el precio de la gasolina verde es de 16.49 y la roja de 18.18. El despachador señaló que no hubo gasolinazo y que cada una (de las gasolineras) ponen su precio, ya que se liberó el precio pero no hay mucho cambio.El despachador de la gasolinera ubicada en la colonia Álamos comentó que no hay cambio, la diferencia es de 3 centavos en varias, y que no le han notificado algún cambio. En esta estación, el precio de la verde es de 16.50 y la roja de 18.19.A la altura de la Avenida Tecnológico, en la gasolinera de esa zona, el precio es de 16.52 de la gasolina regular y la Premium es de 18.22.Se puede notar una diferencia de 15 centavos en la gasolina verde y 17 centavos en la roja, depende del lugar.