Publicidad

en California.El 20 de diciembre,, una localidad distante en el desierto de Mojave, a 177 kilómetros (110 millas) al norte de Los Ángeles, según el portal TheBlast.com.

Mike Tyson

Su socio Robert Hickman dijo al portal queEn un video del acto,y generará ingresos fiscales, puestos de trabajos e ingresos para los habitantes.

Jennifer Wood

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las llamadas y mensajes enviados por The Associated Press a un representante de Tyson no han sido respondidos.