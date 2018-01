El 2017 fue el mejor tercer año del cine

Publicidad



"2017 tuvo dos caras de la moneda. El año comenzó muy bien, de enero a abril fueron éxitos, y septiembre, noviembre y diciembre también han tenido enormes éxitos, pero la mitad del año ... claramente son resultados menores a lo esperado. Esto abrió un debate entre la gente que cree que la industria cinematográfica enfrenta dificultades y la gente que cree que simplemente necesita que Hollywood haga películas atractivas", dijo Adam Aron, director general de AMC, la mayor cadena de cines en Estados Unidos.



“Creemos que el récord de 2017 demuestra que cuando Hollywood hace buenas películas, Estados Unidos va a ver esas películas”.

Tras dos años consecutivos de récords en la taquilla estadounidense,, incluso con la inyección final de adrenalina de la nueva película de “Star Wars”.El año en total superará nuevamente la marca de los 11.000 millones de dólares, la firma comScore ha proyectado que serán 11.120 millones, lo que es 2,3% menor a las ganancias récord del año pasado (11.400 millones), y casi igual a los 11.140 millones de 2015. Pero visto de otra manera es el año con el tercer ingreso mayor de la historia.Los expertos y conocedores están divididos ante lo que esto podría significar para el presente y el futuro de las audiencias en el cine y si es un motivo de alarma o parte del flujo normal del mercado en una industria. Pero algo sigue siendo claro para todos los involucrados: La calidad es lo que manda. Si las películas son buenas el público irá a verlas, si no, no lo harán.El año tuvo puntos muy altos con las tres películas con mayores ingresos: "La Bella y la Bestia" (504 millones), "Star Wars: The Last Jedi" (424 millones) y "Wonder Woman" (412,5 millones), destaca que, también es notable el éxito de algunas películas que no son parte de una serie como(327,5 millones),(188 millones),(175,5 millones),(117,4 millones) y(115,1 millones).

Las tres películas con mayores ingresos fueron protagonizadas por mujeres. Foto: Especial.

Algunas películas de superhéroes encontraron energía renovada, gracias a directores y vibras nuevas (309,4 millones), o por ser una despedida (226,3 millones), o un exitoso comienzo con una nueva estrella334,4 millones). Todas estas películas tenían una calificación fresca en Rotten Tomatoes.El año también tuvo comienzos fallidos y momentos muy malos como la comedia, cintas con fórmulas conocidas y universos cinematográficos en expansión. Las franquicias mueren en el intento cada año, peroEl verano en total fue el dey agosto fue el peor en dos décadas. No todas las viejas franquicias siguen siendo las vacas lecheras de antes.de Disney tuvo su peor película en Estados Unidos con "Dead Men Tell No Tales" (172,6 millones) — aunque a nivel mundial tuvo resultados más positivos. Lo mismo pasó con otra quinta entrega,de Paramount (130,2 millones).

Las entregas de Disney con los superhéroes como: "Spiderman homecoming", "Thor: Ragnarok" o "Guardianes de la Galaxia" tuvieron buenos ingresos a comparación de Warne, cuyo único éxito fue "Wonder Woman". Foto: Cortesía.

Por segundo año consecutivo,domésticos lo que constituye 21,2% del mercado con estrenos como(389,8 millones).Warner Bros. fue el segundo con 18,9% del mercado y 2.000 millones gracias a películas comoque tuvo un resultado menor a lo esperado a nivel doméstico con 223,2 millones. El estudio tuvo su mejor año a nivel mundial con unos 5.000 millones en ingresos.Universal quedó en tercer puesto con 1.500 millones gracias aEl contenido de calidad en plataformas de streaming como Netflix y Amazon así como las opciones de cable premium como HBO continúan siendo imanes formidables de la atención de los consumidores.

Expertos señalan que el consumidor cayó en la cuenta de que por el mismo precio de una película puede tener todo el contenido de un servicio de streaming. Foto: Cortesía.

Aunque los estudios y los exhibidores son optimistas ante la promesa de llos analistas son más cautelosos.