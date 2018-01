Arrizabalaga, a un paso del Real Madrid

Publicidad

El Diario Marca publicó en su portada la imagen de Kepa Arrizabalaga y el título “Kepa. Tic, tac, tic, tac” y es que los rumores sobre la llegada del joven arquero al Ral Madrid, son cada vez más fuertes.De acuerdo a fuentes cercanas a EL UNIVERSAL DEPORTES, esta mañana se llevó una cumbre en Valdebebas con Florentino, José Ángel Sánchez y Zidane, donde el francés habría dado el ok a la operación.Kepa llegaría por una cláusula de 20 millones, para ser suplente de Keylor y jugar la Copa.Las negociaciones pudieorn haberse retrasado un poco debido a que la directiva encabezada por Florentino Pérez no quería contactar al jugador antes de tiempo y así evitar una posible demanda del Athletic de Bibao por contactar al jugador antes del periodo de trasnferencias.Ahora, el futuro de Kiko Casilla es incierto.El jugador decidirá si quiere ser tercer portero o salir del clubAparte de Kepa, Zidane confía en lo que tiene y no quiere ningún delantero, salvo contratiempo en forma de lesión o salida de algún jugador.