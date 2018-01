Destaca Irma Mandujano García

Publicidad

Originaria de Acámbaro Guanajuato Irma Mandujano García, es la actual Tesorera Municipal y la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Guanajuato, a quien desde pequeña le gustaron las finanzas así que desde adolescente ayudaba a su familia a administrar el negocio familiar.Quienes conocen a Irma Mandujano la describen como una persona honesta y franca, quien gracias a estos valores siempre ve a los ciudadanos a la cara.“El trabajo que realizamos es con honestidad, con lealtad y apegado siempre a la normatividad”, comenta una segura Irma Mandujano.Actualmente la tesorera municipal tiene al municipio con finanzas sanas, un reto que atendió en aproximadamente diez meses, cuando llegó al cargo.Y es que cuando llegó al cargo, el municipio cargaba en sus espaldas una deuda de 60 millones de pesos con el SAT, el cual prácticamente está liquidado..Me vine a estudiar la carrera de Contador Público, y desde el año de 1995 llegué a Guanajuato para estudiar en la Universidad de Guanajuato.Y ya me quedé a vivir aquí. Cuando llegué no conocía la ciudad, pero siempre me llamó la atención la Universidad de Guanajuato, así que concluí la carrera en el año 2000.Antes de concluir ya estaba trabajando y eso me permitió quedarme a vivir en Guanajuato, al año me casé y aquí seguimos en Guanajuato..Me gustó la ciudad porque es muy típica, me gusta la zona histórica, el centro, y aquí pasé mis mejores años de estudiante..Desde que era pequeña, como mi papá es comerciante, llevó su contabilidad, así que desde que iba en la secundaria, me empezó el gusto por ayudarle con la administración de su negocio.Cuando llegué a la preparatoria, decidí ser contadora para ayudarle a mi papá. Pero al final como ya no regrese, aún así le ayudó un poco con la contabilidad de su negocio..Mi papá tiene una pequeño fábrica de elaboración de uniformes escolares..Pues de mi niñez lo que más me gustaba, era jugar en la calle, me gustaba estar mucho en las tardes con los amigos.Vivíamos en ese tiempo en una colonia tranquila y podíamos jugar todos los niños en la calle..Siempre me ha gustado desde chiquilla leer mucho, actualmente me gusta leer libros de éxito y superación personal. Entre los que me han gustado más están los de Og Mandino, entre ellos el Vendedor más grande del mundo..Hay muchos muy grandes, porque cuando uno está en un municipio a nivel administrativo el reto más grande es llegar a ser Contadora.Y en el cargo uno tiene una responsabilidad muy grande tanto a nivel interno, como a nivel social, porque al final de cuentas el dinero que se maneja es de los ciudadanos..Sí, actualmente la gente siempre nos tiene en sus ojos, porque hoy en día la gente es muy critica y juzga por el actuar de quienes ostentamos un cargo público.- comenta la tesorera municipal quien actualmente combina su trabajo con la presidencia del Colegio de Contadores Públicos de Guanajuato.