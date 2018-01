Estrella de YouTube muestra un cadáver en uno de sus videos

Una estrella de YouTube con millones de seguidores se disculpó el lunes por publicar un video que mostraba un cadáver colgado de un árbol en un bosque japonés conocido como un destino para víctimas de suicidio.



Logan Paul, de 22 años, publicó una disculpa en Twitter después de que el video atrajera un torrente de críticas en línea, diciendo que lo había publicado en un intento de crear conciencia sobre el suicidio y la prevención del suicidio.

El video, que desde entonces se eliminó de YouTube pero está disponible en otro lugar en línea, comienza conPaul advirtiendo a los televidentes que el siguiente video será gráfico.



A medida que avanza el video, Paul describe la reputación del bosque de Aokigahara, que se ha hecho famoso en la última década como un destino para las personas que buscan suicidarse.







Solo en 2016, se instalaron tres películas norteamericanas en el bosque, que se encuentra en la base del Monte Fuji, un sitio sagrado en Japón.



Los cuentos populares locales también han alimentado la charla sobre lo paranormal dentro del bosque, un tema que Paul ansiosamente se prende mientras él y sus compañeros comienzan su caminata con una guía.



En la siguiente escena, se encuentran con el cuerpo. La cara está borrosa; el resto queda a la vista. Paul y los demás reaccionan en estado de shock y Paul insta al guía a llamar a la policía.



Cuando una cámara recorre el cuerpo, que más tarde Paul dice que está a solo 100 yardas del estacionamiento, él describe su estado y especula que la muerte fue reciente. Se disculpa con sus televidentes y dice que el suicidio, la depresión y la enfermedad mental no son una broma.



Cuando el grupo abandona el área donde se encontró el cuerpo, Paul, que tiene experiencia en televisión y se ha entrenado con grupos de comedia, comienza a involucrarse en el tipo de comportamiento más familiar para sus televidentes: disparos de reacción exagerados y risa nerviosa. El tono pronto se vuelve más anticuado cuando Paul y los demás parecen tratar de aligerar el estado de ánimo.



El video, que fue publicado el domingo, rápidamente recibió retroalimentación en línea, ya que las personas reaccionaron a la decisión de Paul de mostrar el cuerpo. Algunos compartieron números de líneas directas de suicidio y contaron historias sobre sus propias luchas con enfermedades mentales.

