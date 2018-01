Doña Georgina empeñó sus joyas para pagar colegiaturas

Hace un año Georgina Morelos, vecina de Pachuca, empeñó las alhajas que le heredó su mamá y que ha comprado a lo largo de sus 71 años de vida. Son varios pares de aretes, unas esclavas y un anillo, todos de oro, valiosos no sólo por su coste, sino porque en más de una ocasión la han sacado de apuros.



Las empeñó en el Montepío de Pachuca para salir con los gastos de la casa luego que su hija se quedó sin trabajo. Necesitaban dinero para pagar la colegiatura de uno de sus nietos que estudia la universidad.





“No hay nada más valioso que mis hijos y nietos, y por ello cada que se necesita vengo a dejarlas al Monte. Siempre vengo aquí a empeñar, me han ayudado a salir de cada problema, pues también lo he hecho para comprar medicinas, como soy diabética”, comentó doña Georgina.

Acompañada por una de sus nietas, la señora llegó la tarde del martes al Montepío en donde ya había una larga fila de personas, en plena cuesta de enero, para ver si podía finiquitar las últimas dos boletas y así recuperar las joyas que hace un año la sacaron del apuro.

“Mis alhajas de oro siguen aquí y muy pronto las tendré de regreso. Se vence mi boleta el 22 de enero y vine a ver si podía adelantar mi refrendo para irme más tranquila de viaje… pero, me dijeron que no, el pago lo tengo que hacer hasta el 24 de enero”, expresa.





Mientras, Georgina platicaba con AM Hidalgo, muchas personas entraban y salían de la casa de empeño. La mayoría acudían a refrendar, otras a saldar sus deudas y otros a empeñar.



“Entiendo que en estas fechas hay mucha gente que tiene la necesidad. Es difícil iniciar el año sin dinero… a mí me ha pasado que con el dinero de mi pensión no me alcanza; menos cuando tengo que comprar mis medicamentos, pues soy diabética”, indica la señora Morelos.