¿Legal o ilegal? Ofertan especies en peligro de extinción en redes sociales

La venta en redes sociales de especies silvestres, como boas, tarántulas e iguanas, han dado pauta para el mercadeo de ejemplares protegidos o en peligro de extinción como águilas, monos titi “Orejas de algodón” y hasta caimanes.



A través de las páginas de Facebook “Mercado Libre Pachuca (Oficial)”, “El Mundo del Bisne (Pachuca)” y “Venta, compra e intercambio de reptiles” son exhibidas especies silvestres, algunas catalogadas con aprovechamiento legal y otras ilegales por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).





Es el caso del usuario de Facebook “Gio Salinas” —denunciado en otras ocasiones por la asociación animalista Biofutura de Hidalgo— quien el pasado 17 de diciembre ofertó la venta de “mascotas exóticas” como tarántulas, boas, iguanas, geckos, camaleones.



Además, en otras publicaciones encontradas por AM Hidalgo se exhiben águilas, caimanes, cobras y hasta chondros, (por los usuarios Daniel Rodríguez, Román Huerta, Osvaldo Gutiérrez e Isidro López) animales no domésticos que ameritan un permiso especial para poseerlos.







Jonathan Job Morales, presidente de Biofutura, indicó que la venta de animales de aprovechamiento es siempre el gancho para la venta de especies protegidas o en peligro de extinción.



En el caso de Pachuca indicó que la oferta se hace a través de este tipo de publicaciones en las redes sociales y las ventas se concreta en acuarios.

“Hemos encontrado que fácilmente se ofertan especies reptiles y mamíferos silvestres, como iguanas serpientes, ranas y conejos silvestres, zorras y cacomixtle; la mayoría de los animales no cumplen con los requisitos o documentación que dicen”, sostuvo el activista.





En el caso de Giovani Salinas (Gio Salinas), el activista informó que Biofutura presionó, a través de denuncias para que dejará la venta de especies silvestres en Pachuca, ocasionando que el sujeto se cambiara de domicilio.



Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, se observó que Gio Salinas tiene registrada su nueve residencia en el municipio de Aguililla de Iturbide en Michoacán.

“Vimos la publicación más reciente de esta persona y bueno, de entrada, los espacios en que las tienen (boas, tarántulas e iguanas) no son las adecuadas; eso dice mucho de los vendedores e invitamos a las personas a no comprar estos animales”, indicó.





TU CASA, NO ES SU CASA

A través de una campaña con otras organizaciones protectoras de animales, Biofutura promueve la no compra de animales silvestres debido a las consecuencias que podrían tener, ya que “no son mascotas”.



“Los animales silvestres tienen esa característica: no son idóneos para tenerlo de manera doméstica; muchos de ellos son capturados en su hábitat, no tienen un proceso de domesticación como los perros y gatos, y si son encerrados en espacios pequeños no pueden satisfacer sus necesidades básicas”, comentó.