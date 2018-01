Taxistas y alcaldía acuerdan respetar vuelta hacia Cuesco

Tras una reunión entre los taxistas del sitio Cuesco y la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca resolvieron que el espacio en el que se encuentran será respetado, pero los taxistas deberán actuar de mejor manera.



Miguel Ángel Pérez, representante de los taxistas sitio Cuesco, dijo en entrevista la resolución a sus demandas.







“No nos dieron el motivo, no buscamos el por qué o quién quitó la placa de la base, ya no le buscamos. Llegamos al diálogo, nos dejaron el lugar y también nosotros como choferes tendremos que no estar en doble fila ni estorbar en la banqueta, también respetar la Calzada de Cuesco, no estacionarnos ahí”, aseguró.