Dañan fallas geológicas viviendas, Municipio investiga

“Hay dos viviendas que nos reportan que están abandonadas, son inclusive gente que ya las liquidó las viviendas; ahora sí que no podemos hacer nada (con ellas), según lo que se ha investigado, (los propietarios) son gente que emigró a Estados Unidos”, finalizó.

este año en el fraccionamiento Villas de San Cayetano, señaló, director del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvi), y refirió que esta problemática se dio, en el que se hicieron los estudios para determinar que no había fallas, previamente.Comentó quea otras casas del mismo fraccionamiento, en viviendas que el Imuvi tenía recuperadas por falta de pago, y agregó que se contemplaron otras, ambas con créditos ya liquidados, por personas que ya no viven en el País.Alcántara Soria dijo que se revisa en el área jurídica, no sólo por el problema de las grietas, sino también por el vandalismo.