Ofrece mensaje Obispo a feligreses

Como mensaje de inicio del 2018, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz deseó para todos que el nuevo año esté lleno de bendición, gracia y esperanza, además de invitar a asumir a los cristianos los retos de sembrar, construir y fortalecer la fe para salir de la crisis social y humana que se padece.Luego de vivir sus primeros siete meses al frente de la Diócesis de Irapuato, Díaz Díaz compartió sus deseos pastorales que son hacer operativo el Plan Diocesano de Pastoral, esforzarse todos en formar familias, así como llamar a los jóvenes a que se aventuren, que no pierdan el entusiasmo y las ganas de transformar el mundo.“Me gustaría en relación con la familia, jóvenes y adolescentes que estas opciones pastorales preferenciales puedan encontrar caminos para que se hagan realidad (...) me da tristeza cuando muchos jóvenes son secuestrado por la ambición, por el poder, por el crimen, por los vicios, cuando tienen tanta fuerza, tantos anhelos, tantas capacidades, tantos espacios para buscar y hacer el bien”, resaltó.El Obispo pidió a los adolescentes que se esfuercen por encontrar en grupos de amigos, de pandillas, y otros grupos parroquiales un espacio donde realizarse, donde encontrar caminos para ir creciendo humanamente, efectivamente y también en su relación con Dios y con la Iglesia.Otro de sus deseos fue el protagonismo de los laicos, que cada día van asumiendo más su papel de protagonistas cristianos, que es su derecho y obligación a construir la Iglesia.“Nos hemos hecho paternalistas y pensamos que Iglesia son los sacerdotes y las religiosas”. La Iglesia somos todos los bautizados, por eso el laico cristiano debe asumir ese papel que lo lleva a comprometerse en la política, en la transformación de la sociedad”, enfatizó.El tercer deseo de Monseñor Díaz Díaz fue la conciencia y cercanía con los pobres y marginados, también con las víctimas de la violencia.“No quisiéramos que existieran personas que se van quedando marginadas, pero como Iglesia Diocesana, como Madre que es la Iglesia tenemos que asumirlos, quererlos, hacerles sentir cariño y protección”.Asimismo, señaló que los retos para el año que inicia son sembrar, construir y fortalecer, a fin de no sólo hacer críticas, sino poner el remedio desde la raíz, hay que prevenir esos males desde la siembra de valores, construyendo las familias, las comunidades y fortaleciendo nuestra fe.