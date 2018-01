Llegó la hora de hacer un balance

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las actividades más importantes en la contabilidad de cualquier negocio es la de hacer un corte para analizar cómo fue ese periodo de trabajo y en base a ello poder tomar mejores decisiones.La palabra balance permite nombrar al estudio comparativo que se realiza de un proceso o de una situación, con el objetivo de prever su evolución.Lo que se es = Lo que se tiene - Lo que se debeUn balance, en el ámbito del comercio, es la confrontación entre el activo y el pasivo de una empresa para conocer el estado de los negocios. Se trata de un documento contable que ofrece información sobre el estado de la situación patrimonial en un momento determinado.El activo contempla los valores que dispone la empresa; esto quiere decir que son susceptibles de generar dinero por su uso, su cambio o su venta. Cabe mencionar que entran en esta clasificación tanto bienes materiales como derechos de los que sea titular la compañía en cuestión.El pasivo son las obligaciones económicas que tiene la empresa, como las deudas, los préstamos y las compras con pago diferido. Se establece una clara diferenciación entre aquellos recursos financieros que son exigibles y aquéllos que no.Como señalaba anteriormente. toda empresa debe realizar el balance que abarque determinado espacio de tiempo: mensual o anual. Si cualquier empresa debe hacerlo, con mayor razón la empresa más importante que es la vida: tu vida, mi vida.Respecto a ella también tenemos activos lo que soy y lo que tengo, ahí es en donde hay que hacer un recuento minucioso sobre las acciones realizadas y que son aportación para este mundo. Decía mi maestro Sergio González, que cada fin de año es un momento para realizar este ejercicio y se convierte en una necesidad, sobre todo para ofrendar los avances personales que impactan sobre el mundo.Desde luego también existen los pasivos o las deudas, lo que se tiene que pagar, lo cual no es con dolor, sino con servicio; no con culpa sino con responsabilidad.Activo menos pasivo dará el patrimonio con el cada quien cuenta. Desde luego que todas y todos partimos de las riquezas que nos han entregado desde el momento del nacimiento; hay que hacer un buen reconocimiento de ellas e ir agregando los avances de cada ciclo. En este caso se trata de un recuento de esas acciones que son nuestra aportación para que la humanidad sea mejor. Sé que en este momento pareciera que vienen muchos nubarrones, y tal vez sí se avecinan tormentas, sin embargo hay activos para enfrentarles de la mejor manera y crecer al manejarlas asertivamente, esto es aprendizaje y hacer la aportación por parte de tu vida.Estoy seguro que tus activos son muy importantes y que podrás reconocer tu propio crecimiento y que tu balance te reconozca como ese ser maravilloso que eres.Para ese ser va mi saludo y gran deseo para que sigas aportando elementos de desarrollo para la humanidad mediante los granos de arena o ladrillos con los que colaboras para crear tu mundo mejor.Hablando de cosas más cotidianas, no sé qué está pasando pero ahora estoy utilizando casi el doble de tiempo para realizar las compras de diario, estoy viendo a los dependientes de los negocios detrás de computadoras (parecido a las y los maestros que tienen que llenar documentos en vez de estar con las y los alumnos), ahora los clientes debemos esperar a que sea el sistema quien controle nuestros tiempos, tal vez sólo sea mi apreciación, sin embargo bien vale la pena que podamos revisar si eso es lo que nos merecemos y si no es así, que las organizaciones empresariales levanten la voz en favor de la ciudadanía.Por lo pronto deseo que este nuevo año 2018 esté lleno de depósitos y que enriquezcan tu nuevo estado de resultados y den sentido a tu vida.¡Por la construcción de una Cultura de Paz!