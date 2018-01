¿Vacatio legis presidencial?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No obstante las múltiples peticiones de ciudadanos, organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y activistas relacionados a estos, hechas en forma privada y pública al presidente de nuestro país licenciado Enrique Peña Nieto para que no promulgara la Ley de Seguridad Interior y la vetara, éste realizó su promulgación y ordenó la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre próximo pasado. No hizo, pues, el Presidente mexicano caso a esas solicitudes y realizó el paso jurídico necesario para que dicha ley entrara en vigor, tal como está previsto en uno de los transitorios de la misma, al día siguiente de su publicación en el mencionado diario. Pero contrariamente a lo que podría esperarse, la razón fundamental para hacerlo no fue el estar convencido de que, contrariamente a lo que dicen los opositores, esa norma es constitucional y también convencional; sino que parece que ante la oposición de sectores sociales y defensores de derechos humanos prefirió no tomar una actitud que denotara su acuerdo con el texto de la ley, pero que tampoco reflejara su rechazo y aceptación de los argumentos opositores. Así, pues, prefirió para salvar un posible bache, cuando menos por el momento, señalar que solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede determinar la inconstitucionalidad de una ley y que por lo tanto sería esta la que tendría que definir si la ley que acaba de promulgar es o no inconstitucional. Al respecto dijo según lo publicado en los diarios (Universal, AM, 22 de diciembre de 2017) "De acuerdo con nuestro marco jurídico, la corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia sobre esta ley." "Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad". Se ve, pues, que no quiere comprometerse en cuanto al apego o no de esa ley a la Constitución, para no quedar con las cámaras legislativas que la confeccionaron o con los ciudadanos y organizaciones que la rechazan. Entonces, argumenta, que la promulgación permite que nuestro Máximo Tribunal Constitucional pueda decidir sobre si es o no inconstitucional la referida ley. Hasta ahí parecería que la salida por la que optó no lo deja tan mal parado, no obstante que revela una indecisión, que dada su posición de promotor de una norma jurídica como la promulgada, no resulta consecuente. Sin embargo aspectos políticos pudieran explicarla.Pero lo que sí resulta verdaderamente extraño, es aquello de que no emitirá declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de la ley hasta que la Suprema Corte decida. Ello es así, porque según uno de los artículos transitorios de la multimencionada ley expresamente indica que ésta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia debe cumplirse con esa norma jurídica y no suena correcta aquella promesa porque sería tanto como incumplir con la ley sin una causa jurídica que la valide. Esa promesa equivale de hecho a una “vacatio legis” pues aún si se presentare alguno de los supuestos de la ley ésta no se aplicará por decisión presidencial sino hasta que el alto tribunal constitucional mexicano decida sobre la constitucionalidad. El periodo que va de entre la promulgación de la ley y la entrada en vigor concretamente de la misma, que en síntesis es la figura mencionada, sólo puede provenir de la propia ley y no de una decisión de quien debe obedecerla. Me pregunto qué haría el señor Presidente si alguno de los autorizados le solicitara la declaración de protección de seguridad interior. ¿La desecharía de plano o simplemente le daría trámite y no resolvería hasta la decisión judicial? En cualquiera de los casos, repito, se daría de facto un plazo para que verdaderamente entrara en vigor la ley. Aquí hay que recordar que si quienes pueden hacerlo interpusieran algún medio de defensa para restaurar la constitucionalidad presuntamente violada por la ley que se comenta, el plazo para interponerlo y el trámite del mismo no sería desde luego de unos cuantos días sino probablemente de varios meses. En este supuesto las cosas quedarían tal como están ahora. Si el propio Presidente lo señaló al mencionar que la federación no dejará de auxiliar a los estados que necesiten el respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces, la realización de la ley no habrá tenido el sentido de urgencia que se le quiso dar. Me parece que la promesa fue una respuesta no meditada a la presión del momento, pero que no resulta congruente con los antecedentes de la ley. Respuesta que de ninguna manera da satisfacción a los opositores, pues inmediatamente que fue conocida la rechazaron e incluso alguno la calificó de simulación. FELIZ AÑO NUEVO A TODOS.