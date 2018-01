Aún no les pagan a trabajadores del Estado

Publicidad

Trabajadores del Estado enfrentan fiestas decembrinas y gastos de Día de Reyes sin su salario.Les adeudan una parte de sus prestaciones y la Secretaría de Finanzas no les resolvió antes del cierre del 2017 para que les fuera liquiddo.La maestra María Herrera Bonilla, delegada del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (SITRAICATMI), explicó que es lamentable que no les hayan cubierto dicho recurso que se ganaron durante el año.Recordó que estuvieron presionando a finales de diciembre tomando casetas y direcciones de Rentas entre otras acciones, sin lograr nada en concreto.En sus protestas a las autoridades estatales, exigían el pago de salarios y aguinaldos a los trabajadores de diferentes instituciones.Relató que son otra serie de prestaciones atrasadas las que los obligan a manifestarse, y entre dichos pagos atrasados está el retroactivo al aumento de salario, bonos sindicales, pago de lentes, entre muchas otras.Herrera lamentó que esta situación hizo que muchos trabajadores no contaran con suficientes recursos para disfrutar los festejos navideños debidamente.“Tenemos muchos trabajadores que dependen de su ingreso para llevar el sustento familiar y creemos que es injusto que no se les haya pagado”, dijo.Confió en que antes de que regresen a sus actividades, el 8 de enero, ya se tenga respuesta, aunque dijo que hay un supuesto de que será hasta el 15 de enero cuando se les esté pagando su adeudo.