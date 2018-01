‘Se les cae’ venta de hologramas y ‘frenan’ verificaciones

Publicidad



“Pero por algún error o falla en el sistema de Internet, ese trámite no se ha podido realizar el día de hoy, razón por la que se le ha pedido a los propietarios de Centros de Verificación que por lo pronto hagan el trámite como era originalmente, es decir, directo en Finanzas; esto en lo que se reanuda el servicio”.



“El año pasado, bajó el número de vehículos que verifica, en 32%, de un padrón de 540 mil vehículos que hay en León, y a todo esto hay que agregarle los problemas que se tienen con el IEE y su personal”, señaló uno de los verificadores molesto, y aclaró que no fue un problema de la Secretaría de Finanzas, sino del Instituto de Ecología, que está de vacaciones de fin de año.

en León y en otros municipios guanajuatenses, “pues se les cayó el sistema de cómputo”.El primer día del año no operaron, pero este martes los propietarios de los verificentros acudieron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas paray se encontraron queporque el IEE tenía suMolestos, los verificadores exigieron una solución.para iniciar las verificaciones de 2018, no sin que los verificadores acusaran al personal del IEE de apatía y de no estar al pendiente de los problemas.Ante esta situación, el IEE informó que desde el segundo semestre de 2017, los dueños de Centros de Verificacióny en establecimientos con convenios, como