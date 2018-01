Publicidad

Con el pendiente de que aún no sabe su futuro político, el alcalde Héctor López Santillana regresa hoy a sus actividades públicas luego de tomarse un descanso.A menos de tres meses de que registren las candidaturas el Primer Edil aún no sabe si su partido lo respaldará o no para buscar la reelección, pero por lo pronto hoy participará en la ceremonia en conmemoración de los Mártires del 2 de Enero.Mientras sigue “deshojando la margarita” en espera de que el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, y el gobernador Miguel Márquez Márquez le confirmen si va por la reelección o le dan las gracias.En materia electoral otra fecha importante se cumple esta semana. Mañana vence el plazo para que los partidos políticos registren ante el Instituto Estatal Electoral sus convenios de coalición para las candidaturas a alcaldes.Para la gubernatura ya se sabe que PAN, PRD y Movimiento Ciudadano van juntos en Guanajuato y lo mismo pasará con Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, quienes registraron su coalición. Esta semana se define si ambas alianzas aplicarán también para las 46 alcaldías.Los dirigentes de estos partidos políticos: Humberto Andrade Quezada, del PAN; Baltasar Zamudio Cortés, del PRD; y Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento Ciudadano, aún están en proceso de negociación y analizando los pro y contras de aplicar la coalición para todos los municipios o sólo en algunos.Mientras Ernesto Prieto Gallardo, de Morena; Mario Mejía Ladrón de Guevara, del PES; y Rodolfo Solís Parga, del PT; ya definieron pero al parecer no irán por todas las alcaldías. Se espera que entre hoy y mañana oficialicen el registro de la coalición “Juntos haremos historia”.En el caso de las candidaturas a diputaciones locales, el plazo de registros de coaliciones según lo establece el calendario electoral vence el próximo sábado 13 de enero y sobre las negociaciones que hicieron los partidos políticos para aprobar las coaliciones en esta y el resto de la candidaturas se sabrán con más precisión a partir del 14 de marzo, fecha en que inician los registros de candidaturas ante el IEEG.En los próximos días se verán en la ciudad al menos 40 camiones recolectores de basura nuevos que serán operados por la empresa PASA, la cual entró al quite luego de que el Ayuntamiento leonés decidió anular la concesión que la administración de Bárbara Botello Santibáñez le había otorgado a la empresa regiomontana Red Recolector en 2014.No es que ahorita PASA esté prestando el servicio con camiones viejos, los que opera son modelo 2014 tal y como estaba establecido en la concesión; sin embargo, la compañía ofreció que en este 2018 renovaría nuevamente la flotilla con modelos más recientes.Por ahora el servicio de recolección de basura en la ciudad ha tenido una especie de prórroga, pero el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), a cargo de Roberto Centeno Valadez, tiene todo este año para que el cambio en los contratistas se note pero positivamente.Desde que se repuso el fallo de la licitación, el SIAP registra sólo seis sanciones contra las empresas recolectoras por incumplir con el servicio, pero las quejas de la ciudadanía porque camiones de las empresas GISA y PASA no pasan en los horarios y días establecidos son más. Habrá que poner atención en eso.Terminó el 2017 y nadie sabe qué pasó con la participación de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) en la compra consolidada que organizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para abastecer de medicamentos y materiales de curación.En septiembre pasado Fernando Reynoso Márquez, subsecretario de Administración y Finanzas de la SSG, confirmó que por primera vez el Estado le entraría a la compra consolidada de medicamentos que organiza el IMSS y en la cual participan también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y 21 entidades federativas.Sin embargo, Guanajuato sólo participa en la compra de un pequeño porcentaje de medicamentos y material de curación a través de este esquema pero se desconoce el monto, pues hasta ahora el Estado no lo ha dado a conocer, mucho menos la lista de medicamentos y materiales de curación en esta operación de compra conjunta con las demás instituciones.A pesar de que a nivel nacional el IMSS presume que en los últimos cuatro años este esquema les ha generado ahorros por casi 14 mil 215 millones de pesos para todos los participantes del sector, en la Secretaría de Salud de Guanajuato, a cargo de Daniel Alberto Díaz Martínez, prefieren hacer las compras por separado, a través de una licitación en la que siempre ganan las mismas empresas proveedoras.El argumento de los funcionarios de la SSG para no sumarse completamente a la compra consolidada es que este esquema sólo garantiza que se pueda surtir apenas el 46% de los medicamentos y materiales de curación del cuadro básico, además de que aseguran que luego hay problemas con el abasto. ¿Será?El proceso de licitación de la compra consolidada venció el pasado 21 de diciembre, pero en la SSG señalaron que no podían dar datos de los resultados porque el personal anda de vacaciones. Aseguran que será hasta el próximo lunes 8 de enero cuando se den los detalles. Habrá que esperar.A través del Instituto de Ecología del Estado (IEE) se instaló el Comité Técnico del Área Natural Protegida (ANP) del cerro de El Cubilete con el que se busca reforzar acciones de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de esta zona.El cerro del Cubilete fue decretada como área natural protegida el 18 de noviembre de 2003, a una extensión de tres mil 611.79 hectáreas se le catalogó como Área de Preservación Ecológica por su importancia para la recarga del acuífero regional Silao-Romita.