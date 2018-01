Los unen más sus tradiciones

Publicidad

El 31 de diciembre es una fecha muy importante para la pareja de recién casados Nuria de Alba y Esaúl Fonseca, quienes reciben el nuevo año rodeados de familiares, tradiciones y buenos deseos. Para Nuria son fundamentales los colores y los detalles, por los que cada año su hermana y maquillista, Cecilia de Alba, la hace lucir hermosa y elegante.ESAÚL: Antes de conocer a Nuria siempre nos juntamos en casa de mis papás, primero en casa de mis abuelos, comer todos juntos con la familia de mi mamá y en la noche con la de mi papá.NURIA: Desde que tengo memoria nos juntamos en familia en casa de mis abuelos de parte de mi mamá, que es muy grande, entonces hacían unas fiestas enormes, seguían manteniendo mucho la tradición navideña cocinando pavo relleno, pollo, espagueti y los tamales que no faltan. Pero toda la vida con la familia.ESAÚL: Tomo lo de las uvas porque es una tradición. Superstición no, lo que tengo cada año son metas de hacer mejor las cosas y que sea un año mucho mejor.NURIA: Mis primas y yo usamos la ropa interior roja y amarilla, pero sobre todo la roja, nos gusta mucho eso porque si somos muy supersticiosos, creemos mucho en las vibras y en los colores. Ese día se termina un ciclo para empezar uno nuevo, entonces no hay como enfatizar en esos detalles y más en los colores. A mi si me sirvió.Siempre hacemos intercambio de chocolates y botellas, además de comer las 12 uvas mientras comienza la cuenta regresiva, representando los 12 deseos.ESAÚL: Todos los años nuevos para mi han sido especiales porque, gracias a Dios, los he pasado con mi familia y, en este caso, con la familia de mi señora, pero hay uno que recuerdo fue muy especial para mi donde solamente estuvimos en la casa mis papás, mis hermanas y yo. Fue en el año 2000 en una pequeña reunión, fue el hecho de que empezamos un milenio, yo estaba muy chico, pero aun así tengo un sentimiento muy bonito de ese año.NURIA: El año pasado, para recibir el 2017, la pasamos increíble. Decidimos ir a un pueblo mágico y nos lanzamos a una hacienda en Peña de Bernal donde no había tele, internet, no servían los celulares, entonces para mi eso fue algo que me marcó porque nos hizo convivir en familia. Estuvo muy padre porque hubo fuegos pirotécnicos; todas las experiencias que tuvimos ahí las recuerdo con mucho cariño.ESAÚL: Por algo estamos juntos, tenemos las mismas ideas, tenemos la misma educación y la misma forma de tradiciones, y queremos continuar y hasta reforzarlas. Nuria trata mucho de juntar a la familia en estas épocas, entonces nuestra tradición es seguir juntando a la familia.NURIA: En año nuevo los chavos cenan y se van al antro, al bar o con los amigos, nosotros en lo personal nos quedamos con nuestros papás, con la familia, con los primos, yo si quiero fomentar eso con los nuestros, cuando crezca la familia, pero mientras si mantenernos unidos. Son dos fechas que para mi son muy especiales: Navidad y Año Nuevo, y el chiste es estar ahí con tus seres queridos y con gente que te quiere de verdad.ESAÚL: En estas fechas se entiende más la importancia de la familia, y lo mejor que se puede hacer, no solo en estas fechas, sino los 365 días del año, es valorar a las personas en vida, disfrutarlos y convivir con ellos el resto del año.NURIA: Yo les sugiero que empiecen el año con muy buenos deseos, con buenas vibras para el prójimo porque transmitir eso se te duplica, entonces mientras tu les desees la felicidad a los demás, yo creo que vas a ser feliz tú. Traten de apegarse un poquito a las tradiciones y costumbres de su familia.