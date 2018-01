Publicidad

Las autoridades de Colorado fueron advertidas sobre la salud mental de, matando a uno e hiriendo a otros cuatro, pero el individuo nunca fue detenido para someterlo a una evaluación de salud mental.Matthew Riehl, de 37 años,antes de ser abatido fatalmente por un equipo SWAT de la policía, informaron las autoridades.Estudiantes de la, un exalumno, debido a que él había criticado en redes sociales a los profesores de la escuela en Laramie, reportó la televisora KTWO-AM en Casper, Wyoming.Un correo electrónico del 6 de noviembre de la asistente de la facultad Dean Lindsay Hoyt pidió a los estudiantes que notificaran a la policía del plantel si veían a Riehl o su auto cerca del plantel. Adicionalmente, seA mediados de noviembre,, dijo el jefe de policía de la universidad de Wyoming Mike Samp al diario The Denver Post.Riehl, quien era abogado y un veterano de la guerra de Irak, también, dijeron las autoridades el lunes.No obstante, pese a las inquietudes acerca de su salud mental, al parecer los oficiales no pudieron evitar que hubiera violencia, aun cuando visitaronLa28 kilómetros (16 millas) al sur de Denver.El 13 de diciembre,, Tony Spurlock, y cargaba contra el funcionario y otros agentes con insultos de carácter personal.La mañana del domingo, las autoridades atendieronLa persona que llamó dijo que Riehl actuaba raro y podría estar teniendo un colapso nervioso, pero los agentes que acudieron no hallaron evidencia de crimen alguno.Cuando los agentes regresaron horas despué"El sospechoso estaba haciendo mucho ruido y molestando a todos los que estaban cerca”, explicó Spurlock.La balacera comenzó casi de inmediato yque estaba atrincherado en una habitación, agregó.

"Todos fueron alcanzados casi en cuestión de segundos, por lo que fue más un ataque tipo emboscada contra nuestros agentes”, dijo el jefe del cuerpo. "Él sabía que íbamos y nosotros obviamente le hicimos saber que estábamos allí”.

Los agentes heridos intentaron sacar al compañero caído,, pero sus propias lesiones solo les permitieron “arrastrarse para ponerse a salvo”, según Spurlock.Todos los heridos, excepto el agente Jeff Pelle, de 32 años,