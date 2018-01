Asesinan a 88 rinconenses durante el 2017

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos mil diecisiete cierró con casi el doble de homicidios en comparación con el año pasado; este año se tuvo el conteo de 88 muertos, mientras que el año pasado se registraron 56.Haciendo un comparativo en San Francisco se tuvo el conteo de 54 homicidios, mientras que el año pasado se registraron de 33; es importante señalar que de enero a abril el municipio no se contaba con director de Seguridad, siendo hasta el 10 abril que se dio a conocer que Pedro Rodríguez tomaría el cargo de Samuel Ugalde.Mientras que en Purísima en el 2016 se contaron 7 homicidios, pero durante 2017 se registraron 22 ejecuciones, mientras que en Manuel Doblado disminuyó su cifra a 11 homicidios contra 16 del 2016.ENERODía 02.- San Francisco del Rincón, Ramón López fue ejecutado al tratar de ingresar a una casa en la colonia Morelos, sus agresores llegaron por la espalda.Día 11.- Purísima del Rincón, ejecutaron a José Manuel, lo encontraron encobijado a un costado del Río Turbio.Día 12.- San Francisco del Rincón, en un negocio de tatuajes ejecutaron a Juan Isidro, que murió al interior del comercio en la calle Aceves Barajas.Día 19.- Manuel Doblado, dentro de una casa asesinaron a balazos a Aurelio.Día 20.- San Francisco del Rincón, Javier fue ejecutado a varios impactos de bala sobre el bulevar Emiliano Zapata de la zona Centro.FEBRERODía 09.- San Francisco del Rincón, se localizó un cuerpo en estado de descomposición con signos de violencia, en un camino de terracería hacía la comunidad de San Cristóbal, se identificó como José Guadalupe de 55 años.Día 09.- San Francisco del Rincón, en la colonia el Llano fueron 5 ejecutados en el interior de una casa, entre ellos una mujer de nombre Antonia, 70 años de edad, y un menor de 10 años edad.MARZODía 07.- Manuel Doblado, El cuerpo de una persona fue encontrado en estado de descomposición con un disparo en la cabeza, en un terreno baldío.Día 13.- San Francisco del Rincón, Juan alias “El Parra” fue ejecutado sobre el bulevar María de la Luz Bravo frente al mercado de comidas, se encontraba con su familia.Día 30.-San Francisco del Rincón, en San José de la Calera ejecutaron a una mujer identificada como Adriana, la propiedad servía como casa y vulcanizadora.ABRILDía 4.- Manuel Doblado, se localizan dos cuerpos en distintos lugares; en la colonia Cayetana se encontraron restos de un cuerpo, que se identificó como Aurelio, de 57 años.En la comunidad la Liberación, dentro de un auto ejecutaron a Emeterio, quien recibió disparos en cabeza y pecho.Día 5.- San Francisco del Rincón, dentro de un departamento en la colonia Santa María encontraron a Antonio, de 31 años, alias “El Bigotes”, maniatado y ejecutado.Día 7.- Purísima del Rincón, José Carmen alias el “muelas” fue ejecutado en el interior de su auto en la colonia El Carmen.Día 10.- Purísima del Rincón, en la comunidad de Guanajual dejaron en dos costales el cuerpo de un hombre que hasta la fecha no ha sido identificado.Día 19.- San Francisco del Rincón, en el Camino Viejo dentro de un camión de pasajeros que había sido contratado para un viaje familiar mataron a tres hombres, Julio Armando, Diego Antonio y Oswaldo.Día 23.- San Francisco del Rincón, Daniel alias el “Dany” fue ejecutado sobre el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez.Día 27.- Manuel Doblado, dentro de una licorería en la calle Juárez ejecutaron a Fernando de 35 años.MAYODía 01.- Manuel Doblado, le disparan por la espalda a Mauricio alias “El Chiva” quien caminaba por la calle en la colonia el Balón, tenía poco de llegar de Estados Unidos.Día 04.- San Francisco del Rincón, mientras platicaba con su novia en la zona Centro, motociclistas le dispararon al “Pitus”.Día 08.- San Francisco del Rincón, Un hombre y una mujer fueron ejecutados en el interior de un local comercial en la colonia Santa Rita, la mujer fue identificada como Rosy de 33 años, mientras que el hombre como Jaime, de 40 años.Día 08.- San Francisco del Rincón, se desata persecución tras asesinar a “la Loba y al Piguas” en El Ranchito, y ejecutan al “Mono” quien era menor de edad.Día 14.- Purísima del Rincón, cerca de un sembradío de Marihuana en la comunidad de Guadalupe de Jalpa, encontraron el cuerpo de un hombre de alrededor de 55 años.JUNIODía 02.- Purísima del Rincón, ejecutan a Braulio de 40 años a unos metros de su casa en Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas, al parecer lo iban siguiendo.Día 06.- Purísima del Rincón, matan a Raúl Antonio alias “Sureño” en la colonia El Carmen, al parecer sus agresores iban encauchados.Día 20.- Purísima de Rincón, en el camino a San Bernardo dispararon contra una camioneta el conductor en su intento por huir fue ejecutado en un campo de siembra.JULIODía 09.-Manuel Doblado, Un hombre fue asesinado con arma de fuego mientras caminaba por la calle en la colonia Hidalgo, el occiso es José de 43 años de edad, de El Charcón.Día 14.- San Francisco del Rincón, Luis de 40 años de edad, fue asesinado a balazos a quema ropa mientras viajaba a bordo de su bicicleta en la colonia El Llano cercas del DIF.Día 14.- Purísima del Rincón, Frente el templo de Santo Toribio en Loma Alta, Jorge Luis alias “El Cuty” murió luego de ser atacado mientras estaba con un grupo de jóvenesDía 16.- San Francisco del Rincón, Asesinan a balazos a abuelita Ana María de 84 años, en elDía 19.- Purísima del Rincón, en la colonia Bello Horizonte al parecer dos en moto llegaron a cobrarle y como no les paga le disparan y muere.Día 21.- San Francisco del Rincón, encuentran cuerpo de un hombre atorado en el puente del afluente, estaba atado de manos no ha sido identificado.AGOSTODía 02.- San Francisco del Rincón, disparan contra “Chuy el mugres” hasta que queda sin vida en el Fraccionamiento San Miguel se dijo que estaba platicando con otra persona en la esquina cuando fue atacado.Día 08.- San Francisco del Rincón, Miguel alias “El Ta” fue atacado por motociclistas en la calle José Herrera en la zona Centro, el cuerpo de la víctimaDía 30.- San Francisco del Rincón, un hombre de nombre Miguel, de 57 años, fue ejecutado a balazos mientras compraba tortillas en la comunidad El Nacimiento, era originario de Michoacán, se presume que dejaba a sus hijos en el escuela.SEPTIEMBREDía 01.- San Francisco del Rincón, En una fosa en la colonia Nueva Santa María fueron encontrados los restos de tres personas, se notificó el hallazgo dos días después el cuerpo de uno de ellos era de un menor de 16 años desaparecido en marzo.Día 12.- San Francisco del Rincón, dos hombre fueron ejecutados en hechos distintos el primero fue en la Juan Pablo II a unos metros de su domicilio identificado como “El Chayo” huyó hacía un baldío y le disparan, el otro caso se registró en la Santa María, donde “El Silva” fue ejecutado en el interior de su taller de bicicletas.Día 19.- Manuel Doblado, encuentran el cuerpo de un hombre a un costado de la carretera entre la maleza las autoridades señalan que se trata de un infarto y desmienten la versión de un hombre con una bolsa en la cabeza.Día 21.- San Francisco del Rincón, mientras trabajaba Humberto de 39 años, en el exterior del taller dos hombres a bordo de motocicletas llegaron y lo ejecutaron y huyen, en la colonia San Miguel.Día 28.- Purísima del Rincón, matan a dos hombres y se desata una persecución desde la comunidad de Lomas de Obrajero hasta el Aquiles Serdán, asegura Ejército Hospital Comunitario de Los Pueblos del Rincón.OCTUBREDía 01.- San Francisco del Rincón, en el estacionamiento de la Clínica T-7 un joven de 18 años, fue ejecutado mientras circulaba por el sitio con más jóvenes, fue alcanzado por hombres a bordo de motocicletas.Día 13.- San Francisco del Rincón, sobre el bulevar Josefa fue asesinado Marco Antonio, de 26 años, que viajaba en un vehículo frente a su hija y su esposa quienes no sufrieron lesiones.Día 26.- San Francisco del Rincón, un joven fue ejecutado a balazos en el camino al Barrio de Guadalupe frente al campo de béisbol, no ha sido identificado sus agresores iban en motocicletas.NOVIEMBREDía 11.- San Francisco, José bajaba de su camioneta cuando fue ejecutado a balazos cerca del domicilio de un familia en Colonial del Valle.DICIEMBREDía 12.- San Francisco del Rincón, en la comunidad de San Cristóbal, dos hombres fueron lesionados ambos estaban en el interior de la vivienda el occiso de nombre Juan de 31 años, mientras que el lesionado Roberto 51 años, ambos hermanos.