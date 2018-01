Refuerzan seguridad, pero aumentan delitos

Publicidad

El reforzamiento de las estrategias de seguridad, mayor número de policías y mejores condiciones laborales, no han podido frenar ni prevenir la comisión de delitos, pues si bien algunos fueron a la baja este año, otros continúan en aumento.En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte hasta el mes de octubre, se muestra disminución de delitos patrimoniales como robo a casa habitación y de vehículos, sin embargo también han aumentado otros como robo a negocio, lesiones por arma de fuego y homicidios dolosos.Octubre fue considerado como uno de los meses más violentos en la historia del país por el número de homicidios dolosos, cuestión que tomó en cuenta el observatorio ciudadano: Irapuato ¿Cómo Vamos?, de la asociación civil Pro Irapuato.En su página oficial, los integrantes publicaron un recuento de víctimas por homicidios dolosos con información extraída de medios de comunicación de la localidad.Según el reporte, se registraron 24 carpetas de investigación con un total de 31 víctimas registradas en medios de comunicación, e indicaron que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se cuenta con número de víctimas por municipio.Derivado de los datos recopilados, de las 31 víctimas señaladas, la causa posible del fallecimiento de 17 víctimas fue por el crimen organizado, 3 por riña y 4 por otras causas no especificadas, donde un 97% fueron hombres y el 3% mujeres.La asociación indica que en cada hecho registrado, predomina el uso de arma de fuego representando un 75% y en un 25% no está disponible la información.“Respecto a 21 víctimas se determinó que fueron privados de la vida en el lugar de los hechos, de 10 víctimas no se pudo determinar que las hayan privado de su vida en el lugar donde encontraron el cuerpo”, señala el reporte.De las 31 víctimas registradas, el 26% corresponden a edades de 15 a 29 años, el 22% a edades de 30 a 49 años, el otro 52% no tiene datos disponibles.Sumado a un mapa de ubicación de cada homicidio doloso, dicho reporte cuenta con una gráfica donde se señala que el 13 de octubre fue el que mayor incidencia tuvo, con 7 homicidios reportados.