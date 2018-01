Este es el celular más pequeño del mundo

Publicidad

Las tendencias del mercado no dejan lugar a dudas: la gente quiere, mayoritariamente, móviles con pantallas enormes lo que deriva en que algunos terminales apenas puedan guardarse en el bolsillo.Netflix, videojuegos, fotografías… uno diría que los móviles actuales ya no responden a su necesidad originaria, la de mantener conversaciones telefónica, pero sin embargo, ya que el móvil lo llevamos siempre encima. En este sentido, un nuevo terminal acaba de presentarse en sociedad batiendo un récord inapelable: es el móvil más pequeño del mundo.Se llama, un teléfono móvil tan ridículamente compacto que hasta las métricas no hacen justicia y es más apropiado referirse a él mediante comparaciones:Este imposible ha sido creado por un grupo de emprendedores británico que busca ahora recaudación mediante el crowdfunding -alcanzando la meta de capital en unas pocas horas en Kickstarter-.

El modelo no tiene 3G, su pantalla (OLED) es de apenas 0,49 pulgadas y no es táctil. Foto: Cortesía

Los creadores de este teléfono aseguran que comercializarán las primeras unidades en mayo del año que viene, vendiéndose el terminal a un precio de salida que rondará los 50 dólares.