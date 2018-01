Denuncian sobrepoblación de perros

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La sobrepoblación de perros callejeros en la colonia San Rafael se ha convertido en una problemática, ya que a decir de los habitantes del lugar, algunos de éstos son muy agresivos, por lo que temen por su integridad física y la de sus familias.Este no es un caso reciente, ya que la población de animales callejeros por la zona tiene ya varios años, pues se han registrado al menos tres ataques en contra de personas.“Aquí siempre ha habido muchos perros, si no salen de una casa salen de los baldíos. Si ha venido la perrera y se han llevado varios pero así como se los llevan llegan perros nuevos” comentó un habitante de la colonia.También dijo que ha sido testigo de al menos tres ataques de perros en contra de personas, principalmente ‘se les lanzan’ a las personas que no viven en dicha colonia o que van de visita con sus familiares.Esto debido a que muchas personas adoptan a los animales cuando son cachorros y cuando crecen los sacan a la calle.