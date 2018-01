Vuelven a robar a Telcel por tercera vez

Por tercera vez en menos de tres meses, fueron robadas las instalaciones de la empresa de telefonía Telcel en la ciudad de Celaya.

En esta ocasión fue sobre el bulevar Adolfo López Mateos, de donde se llevaron una gran cantidad de equipos que estaban de exhibición.Minutos antes de las 9 de la mañana de ayer se reportó a emergencia 911 de Celaya un robo a las instalaciones de la empresa Telcel ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos, entre Bosques de Chapultepec y Francisco Juárez, en la colonia Las Arboledas.Acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes fueron informados por empleados que al llegar a abrir, vieron que los candados estaban rotos y las cerraduras forzadas.Los oficiales se introdujeron a fin de determinar que no hubiera alguien en el lugar, pero sólo encontraron desorden generalizado, vidrios rotos por todas partes y se observaba saqueo en todo elSe pudo determinar que los aparadores, exhibidores y lugares donde se tenían equipos celulares a la vista, fueron rotos para poder extraer los artículos de valor; se desconoce si los delincuentes lograron ingresar al almacén.Hasta el cierre de esta edición no se había determinado a cuánto asciende lo robado o con exactitud que cosas se llevaron, pero se sabe que al menos todo lo que estaba en los exhibidores fue hurtado, lo cual podría ascender a cientos de miles de pesos.El 17 dedel 2017 varias personas ingresaron por la madrugada al Telcel ubicado en el Eje Nororiente, esquina con avenida Tecnológico, de donde se llevaron equipos de exhibición, con valor aproximado al millón de pesos.