Con Raúl Jimenéz, Benfica empata con Sporting de Lisboa

SL Benfica y Sporting de Lisboa dividieron puntos en el Estadio de la Luz con un entretenido empate 1-1, con presencia del delantero mexicano Raúl Jiménez por parte de las “águilas”, al entrar de cambio al segundo tiempo.

Losfueron obra de Gelson Martins a los 19 minutos para Sporting, mientras Jonás marcó el del empate desde los 11 pasos para Benfica a los 90 del tiempo regular.Con este resultado, Sporting de Lisboa se queda en la segunda plaza con 40 unidades mientras Benfica se ubica tercero con 37 puntos.Los “leones” se fueron al frenteen el derbi de Lisboa rápidamente, por medio del habilidoso extremo portugués producto de su cantera, Gelson Martins, quien tomó un rebote en el área chica y martilló de cabeza, dejando sin oportunidad al "cancerbero" del Benfica.Al igual que el primer gol, la polémica no se hizo esperar, luego de que un disparo de Jonás terminara estrellándose en Fábio Coentrao; la jugada tuvo que ser revisada por el silbante y decretó que el esférico había pegado en el rostro del ex de Real Madrid, situación que calentó losde la grada y del equipo del Benfica.El inicio del segundo tiempo trajo consigo una nueva oportunidad para el delantero mexicanode ser el héroe de Benfica, luego que Rui Vitoria lo hiciera entrar al campo a los 55 minutos por el portugués Pizzi Fernandes, cuando perdían el partido 1-0.Pese a que el ariete "azteca" no pudo marcar gol, su andar en el terreno de juego fue efectivo, pues logró poner en jaque a la defensa verdiblanca en más de una ocasión.