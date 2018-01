Busca Nueva Alianza candidaturas comunes en lugar de alianza 

Publicidad

El partido Nueva Alianza ve más viable crear candidaturas comunes que una alianza con elpara las elecciones de diputados locales, ya que dichas figuran amplían los plazos para registrar candidatos.A unas horas que concluya el plazo para registrar alianzas políticas ante el, el representante electoral de, Sergio Hernández Hernández, señaló que “sólo hay disposición de las demás partes más no un acuerdo y eso habla que la cosa no es fácil”.El aliancista amparó que las candidaturas comunes convienen a todos porque da más plazos para poder registrar aspiraciones, es decir, hasta el 10 de abril, un día antes de los registros de candidaturas.“Si en este momento no se concreta la alianza con elqueda todavía la figura de la candidatura común.Las pláticas continúan y nos vamos a reunir en la tarde”, indicó Hernández Hernández quien agregó que las candidaturas comunes se darían como máximo en seis de los 18 distritos, ya que así quedó establecido en la última reforma al Código Electoral del estado.