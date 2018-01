De beneficiar al PRI, consejeros enfrentarán denuncia penal

Publicidad

Para garantizar la imparcialidad del proceso electoral, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) denunciará cualquier proclividad que pudieran tener los consejeros distritales a favor de algún partido político.Lo anterior luego que AM Hidalgo diera a conocer que de los 108 consejeros distritales propietarios y suplentes, al menos 15 tienen militancia en elAl respecto,, sostuvo que, si bien no se prohíbe a los ciudadanos con alguna militancia partidista acceder a una consejería electoral, el tema será materia de revisión.“Lo que no se permite es que quieran llevar agua a su molino, esa proclividad hacia algún partido político”, dijoy agregó que “esa conducta está prohibida, penado y no permitiremos que se tuerza la ley, tendrá que fincarse responsabilidades”, dijo en entrevista.En un análisis hecho por AM Hidalgo , encontró que de los 15 consejeros distritales electorales, cinco son propietarios y 10 suplentes de los distritos con cabecera enAparecen en el padrón partidista del PRI los consejeros propietarios y suplentes de los distritos de Zimapán,En el distrito 09 de Metepec, Nieves Yadira Austria Monroy;con una militancia tricolor.