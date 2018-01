Diputado del PAN da la cara por esposo de la secretaria del Trabajo

Publicidad

Luis Baños, diputado panista, defendió la selección deesposo de la secretaria del Trabajo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, para ser parte delEn entrevista, el diputado de oposición dijo que el perfil de Batres le parece bien y además, no ha tenido ningún cargo público desde hace 14 años.“Que yo recuerde no ha tenido ningún cargo público de 14 años a la fecha, yo he podido investigar es que ya tiene muchos años dedicándose a su empresa, parece que produce cementos. No me parece un perfil tan negativo, me parece bien”, aseguró.También, reprobó que lahaya eliminado aspirantes activistas o personas que hayan criticado al gobierno.“Lo que puedo criticar es que se hayan descartado personas, activistas o gente que se haya destacado por criticar al gobierno o por participar en promoción de mejores condiciones de vida o políticas públicas”, agregó.Exhortó a la Comisión de Selección continuar con su trabajo de manera transparente y abierta, facilitando el acceso de la ciudadanía a los perfiles y currículos de cada aspirante para poder calificarlos.