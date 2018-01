Diputados opositores buscan contener las alzas…con un exhorto

Publicidad

contemplan un posible exhorto a larespecto al alza de los precios de la tortilla en Hidalgo. Luis Baños , diputado panista, aseguró que la próxima semana presentará un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado para que se actúe respecto al alza de precio de las tortillas.En entrevista, el diputado dijo que el precio del maíz no es justificación porque no ha subido en cuatro años.“A más tardar la próxima semana presentaré el exhorto para que Profeco intervenga y aplique las sanciones se acuerdo a la ley. No hay justificación para elevar los precios porque el maíz, que es la materia prima para elaborar tortilla no pasa de 3 pesos con 60 centavos, yo soy productor de maíz y no nos lo pagan arriba de ese precio y no ha subido desde hace cuatro años”, aseguró. Margarita Ramos Villeda , coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que el pago por el maíz a los productores es injusto.“En pláticas en la junta de gobierno hablábamos que el pago a los productores de maíz es muy bajo y quienes están haciendo las cosas mal, sin ninguna regulación son quienes se dedican a la venta de tortillas. La Profeco tiene mucho que ver, debe poner una regulación en el precio”, aseguró.