SI YO FUERA …

Ha comenzado el año; “Cierren las puertas!!” . - gritarían por ahí. Los gallos están sueltos. Los amarradores hicieron su trabajo y los soltadores andan en eso. ya están sacando sus dotes mapachezcos… Los magnates están sentados alrededor del redondel viendo cómo se mueven sus emplumados. Unos están sentados con su compromiso oficial, pero están coqueteando con el de enfrente. Otros descaradamente le mandan una copa o hasta una botella al compromiso del otro magnate que está sentado al otro lado del redondel. Algunos otros han sido más disimulados y han entablado comunicación con los del otro partido, pero tras bambalinas, inclusive desde la puesta de los gallos, desde el entrenamiento y hasta desde las cruzas y pies de cría, mucho antes de presentar sus animales... Ya saben, sitúense en un palenque, imagínense que están ahí. Una atmosfera de humo, olores de exceso y vicio, unos enfiestados muy echados para adelante, otros tartamudean porque ya no están en sus cabales. Tensión, gritos, escandalo. Unos abuchean, otros festejan, todos opinan y saben del resultado. Pero en muchas de las peleas este no es el obvio y menos el esperado. La “perrada”; nosotros los mortales no sabemos ya si creer que fueron peleas limpias o arregladas. Después de perder tantas apuestas, gastados y desgastados, podemos dejar de creer en la autenticidad de la tradicional fiesta. No se imaginan en cuantas ocasiones encuentro todas esas similitudes entre un palenque de feria y los procesos político electorales actuales de nuestro México. Ni se diga con el presidencial, del que quiero comentarles en esta ocasión.

Primero tenemos al eterno candidato de la esperanza, ese mesiánico demagogo con discurso barato, que vive como rico y habla como perico. Que desde mi punto de vista es un artilugio del sistema. Necesario sin duda para que los más desprotegidos de este país tengan siempre un rayito de esperanza. Sino lo tuvieran, no sé si hubieran aguantado tantos años de desfalco y de descaro sin algún movimiento social fuerte y organizado. Pareciera que esa probabilidad palpable del triunfo y de la “eterna” salvación mantiene los ánimos controlados. Cuando hace falta, atiza el fuego de sus palabras, pero también cuando hace falta que se calle, pareciera, desde mi percepción, que un simple cañonazo de billetes disminuye su belicoso y en teoría honesto y coloquial discurso. Es tan barato, que solo le cuesta dinero al poder. Es un mal necesario. Para mí una farsa. Tan es parte del sistema, que el neo partido planeado y creado desde Bucarelli, ahora está en alianza con él. ¿La apuesta?; que quede en segundo lugar. Esto brindará las posiciones necesarias para mantener ese grupo de poder protegido y activo, y así obtener los espacios que se cerraron en el tricolor. Ahí hay más grupos que se disputaran la repartición.

Después tenemos al Súper Boy. Creo yo que ya no suelta por nada la candidatura del famoso frente. Los Gómez Morín y Don Luis, creo que se volverían a morir si vieran lo que ha hecho con su partido. Es el mismísimo partido tricolor pintado de azul. Las peores practicas revolucionarias y añejas para controlar los órganos, comisiones y consejos de los azules, se han llevado a cabo. Los ha descuartizado. Pareciera que no es fiel con nadie, ni con quien lo llevo al partido, ni con quien lo mantuvo en la presidencia del mismo. Todos ahí saben que su ambición es mucho más grande que su capacidad. No le importan los medios para llegar a sus fines, me preocupa. Su mejor estrategia mediática es ese discurso pausado, bien entonado. Para mí ya cansado. El hablar bien ingles no me asegura nada, solo eso, que habla bien inglés. Me parece que está dejando ir la gran oportunidad de ser aquel hombre joven inteligente y estratégico que volvió a sacar al PRI de Los Pinos y podría pasar a ser aquel ambicioso mocoso que solo sirvió de herramienta para mantenerlo ahí.

Como tercera opción tenemos al ya más que escuchado y difundido mediáticamente Ex - secretario de Estado. Ungido a la más vieja usanza en los patios del conocido edificio de Insurgentes Norte, enmarcado por ese apolillado protocolo de besamanos y caravanas de los grupos e instituciones. Ese “muera el rey, viva el rey”. Que yo me acuerde, de los pocos, sino es que el único que se ha mantenido como Secretario de Estado en administraciones con orígenes partidarios distintos. Desde luego me parece alguien capaz; las posiciones que ha ocupado no son cosa fácil. Pero extraño a las practicas del tricolor y venderse como el único incorruptible de ese partido me parece que ofende la inteligencia del mexicano. Quien más que él conoce el origen y destino de los recursos, de este país. Sería iluso pensar que nunca se dio cuenta del sinnúmero de escándalos que en los últimos años hemos oído sobre desfalco de Estados y de Instituciones. Sin duda lo hubiere sabido. No cabe duda que es él quien hace más fácil el discurso del tricolor hacia los mexicanos. - Es un candidato “ciudadano”, nos dirán hasta el cansancio.

Por último, tenemos a los candidatos ciudadanos. Poco de ciudadanos creo yo, más bien me parece que son los “desplazados”. Algunos con mucho mejor discurso y posibilidades de estar presentes que otros, pero algo les falta para prender, ¿no creen? De hecho, esa condición de ciudadanos los pone, creo yo, muy cerca del “Ciudadano incorruptible” que abandera el tricolor, no me extrañaría que en algún momento de estos emocionantes meses de campañas que tendremos, sean proclives a apoyar esa propuesta. No les veo espacio en otro lado.

Por lo tanto, SI YO FUERA un votante indeciso, no apuraría mi decisión. Creo que nos falta mucho por ver y mucho más por creer. Ojalá el escenario político actual para nuestro querido México se aclare y la forma actual de hacer política, cambie. En nuestras manos, como sociedad, esta el presionar para que no sigamos teniendo procesos electorales más parecidos a un palenque de feria que a un ejercicio democrático serio de elección de nuestros gobernantes.