Asesinan a ex alcalde de Mixquiahuala

Publicidad

Foto: Yurico Dávila

Foto: Grupo AM

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un comando armado asesinó al ex alcalde de Mixquiahuala Miguel Ángel Licona Islas y a su hijo M.A.L.P.La vivienda del ex presidente municipal permanece acordonada mientras se realizan las diligencias pertinentes. Los primeros reportes señalan que ambos hombres presentan lesiones ocasionadas por arma de fuego.Se habla que personas entraron a su hogar y dispararon; sin embargo, se desconoce el motivo.El alcaldeconfirmó la muerte del ex alcalde, además de señalar que hay otro cuerpo en la vivienda.En entrevista telefónica, dijo que el director de seguridad pública municipal se encontró en el lugar de los hechos poco antes de las 8:00 de la mañana.Hasta el momento se continúa la integración de carpeta pertinente para esclarecer el hecho de la muerte del doctor.Lainició carpeta de investigación por la muerte de dos personas que fueron encontradas esta mañana al interior de su domicilio en Mixquiahuala.Se recibió notificación a las 08:46 horas, para informar del hallazgo de dos hombres sin vida al interior de su domicilio, al arribar el personal de lase observó que los cuerpos de ambas personas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.Personal de laaún trabajan en el procesamiento del lugar de los hechos. En cuanto concluyan los procedimientos se ampliará la información.