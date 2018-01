En stand by Centro cultural de Tlaxcoapan 

Publicidad

El Centro Cultural de Tlaxcoapan continúa sin poder ser terminado, ya que no se han buscado recursos para tal fin, esto derivado de un supuesto contrato de comodato que existe con la, dijo el alcaldeEn entrevista, el presidente municipal señaló que actualmente se encuentran en revisión para determinar si existe el documento legal o no y saber en qué condiciones se encuentra.Bajo este contexto, señaló que sabe que la administración de Miguel López Hernández entregó en comodato el Centro Cultural a lapara que esta última termine la tercera etapa del inmueble y lo use para la realización de actividades culturales.Asegurando con ello que la funcionalidad del espacio se mantenga sin importar la administración que gobierne.Sin embargo, hasta el momento no se ha notado que latenga intención de invertir en el inmueble, por lo que León Cruz señaló que revisarán la situación, sino para recuperarlo y buscar recursos para acabarlo.Cabe mencionar que en entrevistas dadas a medios estatales, León Cruz señaló al inicio de su gestión que la culminación del inmueble requería de un recurso federal, el cual no se le veía con intención de gestionar.