Par de ancianos viven de la caridad de sus vecinos

El techo de su habitación y la cama de su cuñado es de lo poco quepuede ver durante las horas que está despierta.Durante los últimos 12 años pasa todo el tiempo en su cama, tras haber perdido movilidad en su columna a raíz de una caída.En una humilde casa ubicada en la calle Topiltzin, en la colonia La Malinche, dos adultos mayores viven a su suerte, dependiendo de lo poco o mucho que los vecinos les pueden dar y apoyar.En el cuarto hay papeles tirados y polvo por todos lados., un pequeño cuerpo se envuelve entre cobijas y se muestra expectante ante el grupo de personas que acaban de llegar.quién no recuerda su edad, es saludada por el delegado,, quien le explica que los vecinos limpiarán y acondicionarán el otro cuartito que tienen para poderla pasar ahí y que esté en un espacio más amplio y limpio.El colchón donde pasa sus días doña Mari es sucio y viejo, motivo por el que la vecina de nombre Luz, pidió que la movieran porque ya se estaba “hundiendo”.que van a aprovechar para bañarla. Sus ojos se iluminan y sin demora contesta emocionada que sí. Doña Luz aclara que a la señora le encanta bañarse, pero tenía varios meses sin poder hacerlo porque a ella le cuesta moverla sola., se acerca a la cama y toma la mano de Mari, con la voz quebrada relata las condiciones en las que vive ella y don Nico, su cuñado, por lo que cree que se necesita actuar rápidamente para mejorar la calidad de vida de ambos ancianos.De pronto, por la puerta entra don Nico, acompañado de sus fieles perros, pero se muestra un poco huraño al inicio y decide dejar la casa, para regresar después de unos minutos y supervisar que no le vayan a tirar sus cosas.comienza la limpieza del cuarto en donde antes vivía la hermana de don Nico, Clara, quien falleció hace algunos años.El delegado relata a AM Hidalgo que tiene poco que conoció la historia de los señores y decidió actuar rápidamente para poner los papeles en regla de los ancianos, empezando por sus actas de nacimiento y papeles básicos a bien de que con eso puedan ser inscritos al seguro popular y tener atención médica gratuita.También se gestionó con lapara que se condone el pago del servicio, ya que Nico, por la edad que tiene no puede trabajar en forma.Para tener dinero,a sus 75 años realiza algunos trabajos con los vecinos, ya sea que cargue y meta material, o bien barre la calle, pero no siempre tienen actividades.En su vivienda se aprecian montones de; los polines llenos de polilla y el baño lleno de excremento, por lo que los vecinos comienzan a lavar y acomodar lo más apremiante.El delegado José Juan enfatiza la necesidad de que Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda condenar el pago del servicio, por lo que gestionará para que así sea.También se buscará con presidencia municipal la posibilidad de que un médico pueda acudir a revisarlos periódicamente, ya que Mari no puede caminar desde hace 12 años que fue cuando se cayó y se lastimó la columna.Finalmente, invitó a los vecinos, autoridades municipales y estatales, sociedad civil y empresarios a que se interesen por el caso de los ancianos y les apoyen con donaciones de muebles, ropa y despensa que les sirva para tener un espacio digno.