Invitan a dar Servicio Militar

El período de inscripción para que los jóvenes irapuatenses presten suinicia estede este año, para poder obtener su cartilla.Araceli Gutiérrez Arredondo, titular de la, recalcó que los jóvenes que deben cumplir con el Servicio Militar Nacional tienen prácticamente 9 meses para obtener la cartilla, en la dependencia municipal en horario de, en las instalaciones de laen el centro de Irapuato.En los requisitos que deben cumplir los solicitantes está el presentar(35X45 mm) con las siguientes características, no digitalizadas o retocadas, papel mate auto adherible, de frente, en blanco y negro, camisa o playera blanca y fondo blanco, cabello corto, sin patilla y bien peinado, no rapado, sin barba y bigote, lentes, aretes o perforaciones.Entre los documentos solicitados se debe presentar(no mayor a un año, no enmicada, legible y en buen estado);; original de, son sello de la escuela y firmada por el responsable del área del último grado de estudios;; definir firma para su documento (no iniciales ni sobre nombres), los remisos que nació en otra ciudad deben presentar una constancia de no registro emitida por la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar donde nació y en donde se especifique que no ha recibidoLa solicitud de la Cartilla de Identidad Militar se hará una sola vez y las personas que incurran en falsedad o irregularidades en la confección de los documentos requeridos, serán consignadas a las autoridades para que se les juzgue de acuerdo con la legislación penal federal contemplada en el Artículo 161 dely se aclara que quien no presente alguno de los documentos enlistados pierde su turno.