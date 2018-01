El círculo de estudios de Encarnación de Díaz

Publicidad

Si Lagos de Moreno cobró fama por la finura y exquisito gusto cultural que la sociedad cobró durante la Primera Parte del Siglo XX; al grado que el escritor Agustín Yáñez la bautizó como “La Atenas de Jalisco”; pues Encarnación de Díaz nunca se quedó atrás. Las familias de la otrora Villa de la Encarnación, entrado el Siglo al que hacemos mención, manifestaron refinado gusto en el conocimiento y práctica del arte en cualquiera de sus manifestaciones, que sus participaciones ya son parte de su historia.Entre el material fotográfico que guardo en mi modesta Fototeca, tengo una fotografía del año 1925 y que habla por sí sola y es la que acompaña a estos apuntes. Las damas que ahí aparecen rodeando al Padre Olaes son; de arriba abajo y de izquierda a derecha: Carmen Cervantes Mayagoitia, (La Sra. Carmela); Consuelo Parada, (Sor María Deleita); Paulita Villalobos; Lupe Quesada; Cuquita y Carito Villalobos, (Las de la Paletería Tepeyac, en cuyo negocio se gustaba la paleta de elote que dio fama a la Encarnación en la región); Febronia López; Paz Quesada; Luisa Cortés Suzarrey; Constanza Quesada y Lucita Cervantes Mayagoitia. En medio, la exquisita “Poeta de la Melancolía”, María del Pilar Quesada, (Pilita Quesada), Presidenta de la Agrupación; R. M. Magdalena de la Cruz, Superiora del Colegio Pablo Anda; Mons. Eugenio Olaes, Director Espiritual de la Congregación de Madres Mínimas de María Inmaculada, nombrado cuando faltó el P. Pablo Anda; y Elisa Quesada R. Las niñas Lolita y “La Nena” Quesada. Abajo, “La Nena” Álvarez, “Toda una Dama”; María del Carmen Álvarez; R. M. Ma. Elisa Cervantes Mayagoitia; y María del Carmen Hernández.Con motivo de la anexión de la Parroquia de la Encarnación a la Diócesis de Aguascalientes, segregándola de la de Guadalajara, las Agrupaciones Católico Sociales y el Colegio de La Purísima que era dirigido por las RR. M.M. Mínimas de María Inmaculada, el 20 de julio de 1925 ofrecieron al Dr. D. Ignacio Valdespino y Díaz, Obispo de Aguascalientes, un festival en el que participó lo más selecto de la sociedad encarnacionense:El ofrecimiento del Programa lo hizo el Lic. D. Mauro González Luna. Las Señoritas del Círculo de Estudios, que dirigía la “Poeta” María del Pilar Quesada Ibarra, presentó un coro bailable que resultó muy aplaudido: “Las Geishas”. El Sr. Salvador Alba Aranda y la Poeta antes mencionada, deleitaron al auditorio con sentidos poemas. Las alumnas del Colegio La Purísima ofrecieron el sainete “El Pito Mágico”. El Maestro D. Arnulfo Miramontes interpretó al piano la “Pequeña Melodía”. D. José de Jesús Fonseca interpretó el monólogo, “La Huelga de los Herreros”. La señorita Ma. Guadalupe Quesada declamó el poema “A la Virgen María”. Y para concluir, Ma. del Carmen Quesada dirigió a los asistentes una alocución.En todos estos eventos actuaba al piano la Srta. Carolina “Carito” Villalobos, quien para cada ocasión sorprendía con selecto repertorio. Sus manos se deslizaban por el teclado con desenvoltura y maestría que arrobaba a quienes la escuchaban. En esta ocasión interpretó:“Serenade Hongroise”, de Victoriu Joncieres; “Venetienme”, de Benjamín Godard; “Serenade Coquette”, de Richard Rothelemy; y “Romanza”, de Alfred Grünfeld. Al recordar a esta excelente y virtuosa pianista a quien tuve la suerte de escucharla tocar el piano en aquellas Veladas de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana celebradas en la sala de la casa anexa a la Paleteria, cuando nos visitaban el Lic. Salvador Azuela Rivera, D. Juan D. Tercero y el concertista D. Aurelio Fuentes; o de Aguascalientes D. Alejandro Topete del Valle, el Tenor Horacio Westrop y el Laureado Poeta D. Jesús Reyes Ruiz. Es una gran verdad, que la vida no a todos nos depara un final apropiado; esta dama revestida de excelsas virtudes y poseedora de bienes que le hubieran asegurado tranquilo final, terminó sus días en el Hospital Felipe Ramírez casi en olvido de todos.Ese mismo año de 1925, el primero de septiembre, con motivo del fin de cursos, la Dirección del Colegio de la Purísima Concepción, ofreció un festival artístico que tuvo como invitado especial al Sr. Cura D. Margarito Santiago. A este sacerdote al principio no lo quería la gente; venía a ocupar el lugar del Sr. Cura D. Plutarco Contreras, “Promotor de la Educación Rural en Encarnación, quien al no querer pertenecer a la Diócesis de Aguascalientes, Mons. Orozco y Jiménez lo envió hacerse cargo de la Parroquia de Santa María de los Lagos.Ese día, tuvo destacada actuación el niño Pedro “Perico” Pérez. Con los años casó con mi prima hermana Lupe Hernández; padres del Artista del Pincel y reconocido Restaurador, Francisco de Jesús “Paco” Pérez Hernández. Todos esperaban la presentación del Auto Sacramental “El Divino Narciso”, obra de Sor Juana Inés de la Cruz. La obra la representó el Círculo de Estudio para Señoritas: “El Divino Narciso” lo interpretó Ma. Guadalupe Quesada. “La Naturaleza Humana”, la poeta María del Pilar Quesada Ibarra. “La Gracia”, Cuquita Villalobos. “La Gentilidad”, Paulita Villalobos. “La Sinagoga”, Carito Villalobos. “La Naturaleza Angélica”, Consuelo Parada. “La Soberbia”, Constanza Quesada. “El Amor Propio”, Elisa Quesada. “Abel”, Ramón Hernández. “Henóc”, Juan Manuel Hernández. “Abraham”, Luis Villalobos. “Isaac”, Othón Villalobos. Y “Moisés”, Cuahutémoc Villalobos.En 1934 visitó Encarnación el grupo “Bohemios del Arte”; rápsodas de la actuación; bohemios juglares del teatro que en esos años recorrían la República Mexicana. Aquí en la población encontraron un público culto y receptivo. Presentaron varias obras en su teatro portátil “López Cotilla”. El domingo 23 de diciembre presentaron el drama en verso “El Cuarto Mandamiento” o sea, “Honrarás a Tu Padre y a Tu Madre”. Entre los aficionados locales fue invitado a participar el joven José Eleuterio Gutiérrez García, quien cosechó carretonadas de aplausos por su actuación. Lo conocí ya mayor; y era un deleite escucharlo declamar “El Brindis del bohemio”, en aquellas reuniones en las que se escuchaba la guitarra y la poesía en la huerta que atendía el también poeta, Taurino Duarte. Entre las obras que los “Bohemios del Arte” presentaron en 1934 estaban: “Las Palmeras”, “Los Muertos”, “El Limosnero”, “¿Por Quién Viene?”, “La Tlapalería” y “El Dueto Final”. La Luneta costaba 40 centavos y la Galería, 20.La ciudad de Encarnación de Díaz gozó de un acontecimiento que forma parte de la historia cultural de la población. Para celebrar sus cincuenta años en la actuación de la eximia actriz Da. Virginia Fábregas, su compañía estuvo en este lugar. El miércoles 31 de mayo de 1944 presentaron la obra en tres actos, “Siete Mujeres”. Hermosa y sentimental comedia de Leonardo Navarro. Actuaron: La Primera Actriz, Virginia Fábregas; la Primera Dama Joven, Josefina Ortega; el Director y Primer Actor, Felipe del Hoyo y el Primer Galán Joven, Manolo Fábregas. Completaban el reparto: Elodia Hernández, Clara Martínez, Eva Calvo, Caricia Tenorio, María L. Ruiz, Fernando Mendoza, Felipe del Hoyo, Miguel Brillas y Luis Gamboa. Todos ellos, artistas de cine y teatro; la televisión aún no aparecía. En Luneta Preferente cobraban dos pesos; uno en Preferente y cincuenta centavos en Galería.Otro entusiasta de la actuación y fomento teatral en la Encarnación fue el Padre Manuelito, pero este sacerdote tiene estudio aparte como sacerdote, compositor y poeta. Tal vez ya nadie se acuerde del Teatro de Don Catarino. Otro entusiasta Promotor fue D. Cuco Gutiérrez; padre de una magnífica familia de carpinteros de ocupación y amantes de la cultura: “El Toñiquín”, D. Eleuterio y D. Moisés. Pero volvamos a los teatristas locales. Yo creo que ya nadie se acuerda de las participaciones en teatro de D. Amado Fraustro…De Paquín…De Jesús e Hilario Tejeda…De “Pepeillo”…De Flaviano Huerta…De Pablo Islas…De Bertha Cervantes…De “Mananeno”…De Toño Romo…De José Trillas…De Rubén Medina…Y tantos mas que en su momento, practicaron el Arte de Talía y transportaron a la culta sociedad de la Encarnación, a otras épocas.De las más recientes manifestaciones de teatro han sido las temporadas que en la población hacía el Teatro Portátil “Virginia Fábregas” que se instalaba en el baldío dejado por la Plaza de Toros. La gente gozaba de varias semanas de teatro. ¡Cómo esperaba y aplaudía las intervenciones del comediante “Don Prócolo”! Ya era conocido en la población y desde su llegada, visitaba a sus conocidos quienes lo ponían al tanto de todas las novedades habidas en su ausencia en la población. Las informaciones eran tema para soltar agradables comentarios “ventaneando” lo bueno y lo mal hecho en los últimos meses. Mucha ayuda recibían del P. Manuelito y como sabían de su pasión por el teatro, siempre lo invitaban a actuar en las últimas representaciones. ¡Siempre estaba el teatro lleno!Con esta pregunta me despido: ¿Qué pasa con el teatro actualmente en Encarnación, que ya no se ven manifestaciones?