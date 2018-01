La sociedad necesita una prensa libre y objetiva

Publicidad

La semana pasada, el periódico am tradujo y reprodujo una amplia nota publicada en The New York Times y firmada por Azam Ahmed, en la que hace un análisis acerca del control que el gobierno mexicano ejerce sobre la prensa nacional, mediante el gasto de casi dos mil millones de dólares -en los cinco años del Presidente Enrique Peña Nieto- en publicidad, pero favoreciendo a unos medios y absteniéndose de tomar en cuenta a otros.El diario neoyorkino recuerda aquella frase del Presidente José López Portillo (1º de diciembre de 1976-30 de noviembre de 1982) que pronunció en uno de sus Informes de Gobierno, frente al H. Congreso de la Unión, refiriéndose a la prensa de su tiempo: “No les pago para que me peguen”, con lo que justificó retirarle la publicidad oficial a varios medios que, sin otro apoyo, desaparecerían o se verían en serios aprietos económicos.La información a que nos referimos causó enorme revuelo y provocó diversas reacciones, pero sin mayores consecuencias. Para los extranjeros podrá ser novedosa, pero para nosotros, es algo que sabemos desde hace mucho tiempo.El texto periodístico de Azam Ahmed indica que los casi dos mil millones de dólares que ha gastado el Gobierno Federal se refiere sólo al Poder Ejecutivo, pues los Poderes Judicial y Legislativo tienen también sus presupuestos de publicidad, más los 32 Gobiernos estatales y de la Ciudad de México, así como todos los Municipios del país. ¿Cuánto dinero se gastará al año en publicidad?, francamente ni idea tengo.Uno de nuestros colegas ha escrito sesudo artículo mostrando estadísticas sobre el número de páginas en periódicos de la capital de la República que se llenan con publicidad oficial. Salta a la vista la preferencia por algunos medios y el desprecio por otros. El secreto de la diferencia está en las líneas editoriales que cada uno sigue.Los periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión son empresas privadas cuyos dueños tienen objetivos claros, como pueden ser: ofrecer a la sociedad un medio de información de los acontecimientos locales, nacionales o mundiales; sano entretenimiento; novedades del mundo de la cultura, el arte, la ciencia, el deporte, turismo y educación; permitir la participación comunitaria.Esto es suficiente para considerar a los medios de comunicación social de gran importancia en la interrelación de la ciudadanía y de ésta con su gobierno. Una prensa profesional, en donde el trabajo de reporteros,fotógrafos, camarógrafos, editorialistas, jefes de redacción y directores esté enfocado a presentar cada día un reflejo de los acontecimientos, explicando sus causas y posibles consecuencias, ayudará a pueblo y gobierno a comprender mejor el mundo en que vivimos y, en el caso de los gobernantes, a tomar decisiones mejor informadas.Sin embargo, para muchos funcionarios, una prensa libre y responsable puede ser peligrosa, sobre todo si publica hechos negativos en donde esos funcionarios son responsables Hay otros funcionarios para quienes la simple difusión en los medios de comunicación de problemas o carencias sociales, deficiencias en los servicios públicos, o protestas justificadas de vecinos les provoca exasperación. Creen que eso no debe publicarse y como castigo a dichos medios viene una reducción en la publicidad oficial. Esos criterios están errados.El año próximo es de elecciones y, prácticamente ya comenzaron las campañas de los ahora precandidatos a Presidente de la República, de seguro fluirán ríos de dinero para unos medios periodísticos, en detrimento de otros. Y no hablo de dinero que salga de los partidos políticos, sino de los gobiernos de los tres niveles, pues sus titulares querrán que la ciudadanía vote de nuevo por el partido que los postuló.Me permito hacer unas recomendaciones a quien corresponda, sobre esta situación:Primera: Los medios de comunicación social honestos no son enemigos de los gobernantes, ni los van a extorsionar o chantajear. Cuando informan de los acontecimientos cumplen una función de acuerdo a su naturaleza. Y no es cosa de “tolerarlos”, sino de respetar su trabajo. Don Julio Scherer García, cuando todavía era Director de Excélsior nos dijo a un grupo de jóvenes: “el periodista es un hombre que busca la verdad, dice la verdad, vive en función de la verdad”.Segunda: Procuren los gobiernos informar (lo subrayo), informar sobre sus tareas y no hacer propaganda.Tercera: Distribuyan los gobernantes el presupuesto oficial de publicidad de acuerdo con la importancia de los medios de comunicación y su penetración en el pueblo. Obvio es que tienen mayor auditorio las estaciones de radio y televisión que algunas revistas o incluso diarios. Que esta sea la norma y no el mantener con dinero del pueblo el coro de aduladores editores que muchas veces carecen de las credenciales académicas necesarias para ejercer un oficio que requiere educación suficiente, madurez intelectual, sensatez y equilibrio espiritual.