Registran 106 asaltos a cuentahabientes en un mes

Hasta el 30 de noviembre de 2017 la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León (SSPL) registró 100 asaltos a usuarios bancarios, pero del 9 de enero al 8 de diciembre am contabilizó 106.Los asaltantes de cuentahabientes se han apoderado de aproximadamente de 15 millones 254 mil 600 pesos, según el conteo realizado por am, sin considerar los asaltos en los que los afectados se negaron a dar detalles del monto de lo robado.De esos más de 15 millones, sólo 9 mil 200 pesos fueron recuperados en el asalto ocurrido el pasado 29 de noviembre en La Reserva, hecho en el que uno de los presuntos responsables fue herido de bala con su arma tras forcejar con la víctima.En los registros de am 17 de los afectados retiraron en sucursales de Banorte, 16 en Bancomer, 11 de Santander, 10 de BanBajío, tres de Banamex, uno de HSBC, uno más de Scotiabank y otro de Bancoppel.De los 106 asaltos a clientes bancarios, tres ocurrieron dentro de un vehículo; es decir, el conocido “cristalazo”.El primero sucedió el 16 de enero en la colonia Brisas del Carmen, donde los hampones se llevaron 40 mil pesos en un maletín.El 19 octubre en el estacionamiento de Home Depot de Valle del Campestre “cristalearon” una camioneta y se llevaron otro maletín con 100 mil pesos y el 7 de diciembre afuera del Oxxo del fraccionamiento El Mayorazgo, hurtaron una mochila con 40 mil pesos en efectivo de un vehículo que estaba en el estacionamiento.De estos tres hechos, personal del Ministerio Público dijo no tener denuncia por parte de los afectados.Entre las bandas dedicadas a este delito, al menos dos fueron desarticuladas, como presumió la Secretaría de Seguridad Pública de León.A dichas agrupaciones delictivas pertenecen los cuatro hombres detenidos el 31 de agosto en el cruce de la avenida Juárez y bulevar Timoteo Lozano.Osvaldo, de 20 años; Alonso, de 24; Iván de Jesús, de 30; y Jonathan, de 35, fueron capturados por elementos de la Policía Municipal luego de una persecución desde el barrio de San Miguel hasta un baldío por el que intentaron huir.El asalto sucedió a las 2:50 de la tarde de ese jueves, sobre las calles Centenario y Río Santiago de dicho barrio.José Manuel, de 34 años, acudió con su hermano a una sucursal bancaria ubicada en la Plaza Palmas donde retiró dinero.Ambos regresaron a su camioneta para volver a la empresa donde harían el pago de nómina, pero al llegar a la calle Centenario fueron interceptados por varios hombres que iban a bordo de un Versa plateado.Tres de ellos bajaron del vehículo y con armas de fuego los amenazaron para quitarles sus pertenencias.Los afectados reportaron el hurto al Sistema Único de Emergencias 911 en cuanto huyeron los responsables y el operativo implementado por la Policía ayudó a capturarlos.El Ministerio Público recabó datos en contra de los cuatro para llevarlos ante juez de control, quien los vinculó a proceso por dicho delito.El pasado 12 de diciembre la Policía Municipal logró la captura de otro hombre, quien ya era investigado por el Ministerio Público. Le aseguraron un vehículo Versa blanco.José Luis quedó en manos de agentes ministeriales, luego de que las placas de su auto coincidieran con las registradas en una carpeta de investigación por un asalto ocurrido el 29 de noviembre en la comunidad La Reserva.Aunque la Policía Municipal y el Ministerio Público continúan su labor capturando a presuntos asaltantes de clientes de bancos, éstos aún siguen siendo blanco fácil y autoridades ministeriales no confirman de dónde ocurre la fuga de información.