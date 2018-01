Cambian las 12 uvas por buenos deseos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Agradecidos por lo que dejó el año viejo, familias, grupos de amigos y parejas se dieron cita en el Restaurante Ma Come No, de la Nueva Estancia, para disfrutar de la cena de fin de año.Con globos formando el número 2018, gorros dorados y el personal disfrazado de villanos y súper héroes de películas afamadas, los asistentes disfrutaron de la última noche del 2017 de manera diferente.Llegada la medianoche, se sirvieron las copas con vino espumoso y se repartió entre los asistentes el racimo con 12 uvas para realizar el brindis y pedir sus mejores deseos para el año que comienza.La música de un DJ amenizó la madrugada hasta las 2:30 am, mientras los asistentes intercambiaban buenos deseos.