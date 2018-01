Salvan vidas de neonatos

Publicidad

na y el objetivo es lograr que más gente se forme en esta especialidad

“

Yo creo que lo ideal es que el hospital se enfoque en atender malformaciones fetales; que esta tecnología y la especialidad de

perinatología

s

e encuentren en cada estado, que exista un centro así en todos los estados de la República para que más niños sean atendidos y se salven sus vidas”, mencionó.

“

La gente apenas nos comienza a identificar porque el edificio de Perinatología lo entregaron hace poco, es un sueño que nació de la Doctora María de la Luz Bermúdez y con mucho apoyo del gobierno y el patronato se ha logrado; se han hecho muchas cosas, se han salvado muchas vidas, antes los bebés generalmente morían pero ya podemos identificar y programar lo que necesitamos para ofrecerle esperanza tanto al bebé como a sus papás”, finalizó.

La cardióloga pediatra Magdalena Martínez Rivera, egresada del Instituto Nacional de Cardiología, con 10 años ejerciendo su profesión, es una de las únicas cinco especialistas que en nuestro país se han enfocado a la atención de pacientes en estado fetal.Ella es una de las doctoras que colaboran en el Hospital Materno Infantil incluso antes de que nazcan.Para Magdalena lo más importante de su carrera es la parte de trabajar en el programa de fetal; lo prenatal está actualmente en la mira en el mundo de la mediciMagdalena destaca que existen más de 270 casos diagnosticados mientras que el Hospital Materno Infantil realizó dos campañas de corazón a raíz de las cuales se operó a 20 niños con cateterismos cardiacos, casos que fueron ya resueltos.“Hace poco tuvimos un paciente con un bloqueo AV completo, es decir, el corazón del bebé estaba dañado en el sistema eléctrico, el corazón de un feto debe latir a 120 y 160 por minuto, este feto iba a 40 por minuto, con esta frecuencia, una vez que naciera el bebé, no podría sobrevivir, el bebé fue diagnosticado aquí en el Centro Estatal de Perinatología, pero nuestro reto fue lograr mantenerlo vivo hasta que pudo llegar al Hospital de Alta Especialidad, con un marca pasos transcutáneo (parches que envían descargas eléctricas) para mantener sus latidos al 100 y lograr operarlo a tiempo; finalmente el pequeño fue operado y logró sobrevivir”.La cardiología pediátrica ha evolucionado mucho, Magdalena participa como conferencista en congresos nacionales.Ahí menciona el importante papel del cardiólogo pediatra el cual, además de niños, se debe,enfocar en fetos, embarazadas, recién nacidos, e incluso en niños que nacen con malformaciones cardíacas a los que hay que darle seguimiento toda la vida.La mayor satisfacción para Magdalena es el poder diagnosticar desde una etapa temprana para que el bebé tenga posibilidades de vivir desde antes de nacer.“Al final estamos acostumbrados a luchar por salvar vidas, porque en la Biblia dice que es lo que nos toca hacer, entonces realmente cada que me preguntan qué siento al salvar una vida, respondo que es lo que me toca hacer, a mí me pusieron por algo aquí y es lo que me toca hacer, da mucha satisfacción y más si los papás son comprometidos”.Todos estos logros han sido gracias al apoyo que las doctoras reciben del Patronato del Hospital Materno Infantil que encabeza Esther Gallardo y sus colaboradoras.“También quiero hacer mención del patronato y el voluntariado. Me sorprendió el apoyo que recibí de parte de ellas; la mitad de las campañas, que consistían en viáticos, hoteles, etc. para los doctores que vinieron a apoyarme lo pagaron ellas, entonces su trabajo no sólo se limita a dar sillas, también ellas me apoyan con el transporte de las pacientes, al final no es su obligación y lo hacen porque quieren y porque están convencidas de las necesidades de la gente, sí es una labor muy importante lo que hacen ellas”.Magdalena busca hacer conciencia de tomar medidas con anticipación y buscar atención médica especializada para poder salvar vidas, así como aprovechar el servicio de calidad que se ofrece en el Hospital Materno Infantil.