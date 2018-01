Asesinan a otro conductor de Uber

Publicidad



“Sólo nos refieren que era un joven que no tenía adicciones, soltero y que se dedicaba solamente a Uber, ya fueron solicitados los antecedentes para obtener algún otro dato”, informó Jesús Aguilera Saldaña.



“Es difícil achacar esto a un robo, lo importante es que su misma labor de Uber lo puso en una circunstancia peligrosa, al final de cuentas a tu auto invitas a una persona que no conoces, tú no sabes la carga de violencia que trae el pasajero y puedes quedar como víctima en medio de una situación”, declaró un conductor de Uber.

“Se supone que iba en un viaje, fue a dejar a un cliente a esa zona, pero eso sólo se puede corroborar con Uber en la bitácora de viajes. Yo no lo ubico en los grupos de Whatsapp, aunque cuando se dio la noticia de que era compañero de Uber éstos se quedaron en silencio, somos un grupo muy unido y en este tipo de situaciones nos apoyamos, no nos dejamos solos”, agregó.



“Es una mezcla de sentimientos, nos sentimos desprotegidos, evadidos por el Gobierno... la otra es el temor generalizado de los compañeros al salir a trabajar, es salir a trabajar y con el estrés que a nosotros nos ha dado el Gobierno, es estrés, pero quien más lo resiente son las conductoras de Uber, ellas que dejan a hijos atrás, es un sentimiento desmoralizador”, expresó el operador.



“Lamentamos este hecho de violencia que derivó en el fallecimiento de Christian Leonardo. Extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos.

“Asimismo, confirmamos que desde noviembre de 2017 Christian no utiliza la app de Uber, por lo que el incidente no está relacionado con el uso de la aplicación”, manifestó la empresa.

Elen un automóvil en la colonia Killian I la noche del martesinformó el director de Averiguaciones Previas,, sin dar más detalles para no entorpecer la investigación. La víctima fue identificada como, su papá y su hermano reconocieron el cuerpo.Aunque aún se desconoce el motivo del homicidio las autoridades. El asesinato sucedió a las 10 de la noche del martes frente al número 114 de la calle Cuernavaca.El funcionario mencionó que en el lugarde dos calibres distintos, el joven tuvo. Testigos aseguraron que, pero el director de Averiguaciones Previas mantuvo en reserva también la descripción del vehículo y de sus ocupantes.Una versión apunta a que Cristian llegó a la colonia Killian, aunque esta versión no fue confirmada por autoridades. Investigadores revisaron el auto Jetta que conducía, pero. Con Cristian, además de un joven de Irapuato.El agente de Tránsito Municipal, de 33 años, en sus vacaciones conducía un automóvil de Uber con el fin de conseguir más ingresos para su familia. El 19 de agosto salió temprano de casa para recoger a un pasajero al que llevaría a Celaya,y sin responder a las llamadas que le hacían amigos y familiares,El 21 de agosto su cuerpo fue encontrado en el camino a una comunidad de Juventino Rosas,Otro caso que aún no ha sido resuelto y del que no se ha confirmado la línea de investigación es el de, ex policía de León que era conductor de Uber y la noche del 21 de octubre salió de su casa para trabajar en un Suzuki Ignis rojo.Un policía que hacía operativo de vigilancia por la carretera León-Santa Ana del Conde descubrió esey al revisarlode Héctor en la cajuela.El irapuatensellevaba poco más de un año como socio de Uber, una mujer le pidió un servicio a Cortazar, la dejó en esa ciudad afuera de un table dance y se dirigió a Celaya a llevar a la pareja de la pasajera. La noche del 19 de diciembre, en Celaya. Fue asesinado deLa muerte de Cristian atemoriza a los operadores de Uber,En grupos de Whatsapp los conductoresque tienen a ser víctimas de agresiones, además aseguran quepor el Gobierno del Estado.La empresa Uber México informó que, por lo que si llevó a un pasajero minutos antes de ser asesinado,El Gobierno del Estadoque en el video ‘Ni uno más’ hicieron conductores de Uber de Celaya. Uno de los choferes que se manifestaron el viernes en esa ciudad informó que hasta ayer no tenían respuesta.Sin embargo reconoció que con la Policía Municipal siíhan tenido coordinación, tal como acordaron el viernes en una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana,En la grabación expusieron la violencia de la que son víctimas y la persecución de las autoridades estatales.