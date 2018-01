Publicidad



"El funcionario que cometa un acto de corrupción nunca más en su vida podrá volver a trabajar en un gobierno. Jamás.



"Y la empresa o el particular que se preste al acto de corrupción, que participe en un acto de corrupción, nunca más le podrá volver a prestar un bien o vender un servicio al Gobierno en ninguno de sus órdenes de Gobierno: federal, estatal o municipal. Muerte civil para los funcionarios y las empresas condenados por actos de corrupción", ofreció.



"(También) vamos a prohibir, por disposición legal, el uso de dinero en efectivo en los tres órdenes de Gobierno, ninguna transacción se podrá hacer en efectivo, que es como muchas veces se roban el dinero los corruptos.

"Todos los pagos, por disposición legal, se tendrán que hacer siempre por transferencia electrónica, por transferencia bancaria, y lo más importante, vamos a romper el pacto de impunidad, no va a ver venganza, pero sí va a ver justicia, el que haya cometido un acto grave de corrupción, va a pagar las consecuencias", sostuvo.

